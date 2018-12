Sensationsfund aus dem Jahr 1910: Stummfilm-Relikt zu „Stille Nacht“ erstmals im ORF zu sehen

Restaurierte Kuriosität aus den Anfängen des Bewegtbilds durch Kooperation mit Filmarchiv Austria erstmals für TV-Publikum sichtbar

Wien (OTS) - ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS SONNTAG, 23. DEZEMBER 2018, 17.00 UHR BEACHTEN!

„Stille Nacht“, das berühmteste Weihnachtslied der Welt, das heuer sein 200-Jahr-Jubiläum feiert, hat seit seiner Entstehung Mediengeschichte geschrieben – auch in der Stummfilm-Ära Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Medium Film noch in den Kinderschuhen steckte. Im Filmarchiv Austria wurde ein hochinteressantes Belegstück für diese historische Wirkung gefunden – in Form eines sogenannten „Tonbilds“ aus dem Jahr 1910, das eine fantasievolle Verfilmung des „Stille Nacht“-Motivs dokumentiert. Mit technisch einfachsten Mitteln wurde damals ein händisch animierter Filmstreifen mit Bildern aus der Weihnachtsgeschichte mit einer Vertonung des Liedes kombiniert. Diese, aufgezeichnet auf einer frühen Form der Schallplatte, wurde einst synchron zur Filmprojektion abgespielt.

Das entdeckte Filmdokument hat eine Länge von insgesamt 2 Minuten 48 Sekunden. Im Filmarchiv Austria wurde der sensationelle Fund aus der analogen Ära des Films gesichert und mit modernsten Methoden digitalisiert. Im Rahmen der seit Jahren bestehenden Kooperation zwischen Filmarchiv Austria und ORF kann das für die Fernsehausstrahlung aufbereitete Dokument nun einem breiten Publikum präsentiert werden. Premiere ist am Sonntag, dem 23. Dezember 2018, in der „ZiB“ um 17.00 Uhr, danach um 19.00 Uhr in „Bundesland heute“ und um 19.30 Uhr in der „Zeit im Bild“ in ORF 2 sowie in der „ZiB 20“ in ORF eins. Am Heiligen Abend, Montag, den 24. Dezember, ist das Tonbild zur Gänze um ca. 13.40 Uhr im Rahmen von „Licht ins Dunkel“ zu sehen.

ORF-Programmdirektorin Zechner: „Ein Jahrhundert-Fund!“

„Das ist ein Jahrhundert-Fund im wahrsten Sinne des Wortes!“, freut sich ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner. „Aus den Tiefen des Filmmuseums, sorgfältig restauriert in die digitale Welt und somit ins Fernsehen gehoben, freuen wir uns besonders, dieses außergewöhnliche Filmrelikt zu ‚Stille Nacht‘ 108 Jahre nach seiner Entstehung präsentieren zu können. Wir sind zurückversetzt in eine längst verloren geglaubte Welt – und was gibt es Schöneres, als vor Weihnachten, zum 200-Jahr-Jubiläum des wichtigsten Weihnachtsliedes der Welt, eine solche Zeitreise zu machen! Danke dem Partner Filmarchiv für die wiederum erfolgreiche Kooperation im Sinne unseres Publikums“, so Zechner.

Mag. Ernst Kieninger, Direktor Filmarchiv Austria: „Dieser Film aus 1910 ist ein wirklich sensationelles Fundstück, das einerseits eine Vorform des Tonfilms darstellt und andererseits, was noch viel wichtiger ist, die weltweit erste Filmaufnahme des Sujets ‚Stille Nacht‘ zeigt.“

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS SONNTAG, 23. DEZEMBER 2018, 17.00 UHR BEACHTEN!

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at