ORF III zu Weihnachten: Konzerthighlights wie „Christmas in Vienna“, zahlreiche Filmklassiker und „Mei liabste Weihnachtsweis“

Außerdem: Premiere „ORF Legenden – Gerhard Bronner“, neue Folge „Lisa bäckt“, viermal „Märchenhafte Weihnachten“, Roseggers „Waldheimat“

Wien (OTS) - Glanzvolle Klassikkonzerte, weihnachtliche Dokumentationen sowie spannende ORF-III-Neuproduktionen, unterhaltsame Filmhighlights und auch eine neue Ausgabe des ORF-III-Backformats „Lisa bäckt“ präsentiert ORF III Kultur und Information von Samstag, dem 22., bis Mittwoch, den 26. Dezember 2018.

Samstag, 22. Dezember:

Am Samstag, dem 22. Dezember, startet ORF III mit vier Folgen „Märchenhafte Weihnachten“ in den Tag. Zu sehen sind die Verfilmungen von „Des Kaisers neue Kleider“ (10.00 Uhr), „Dornröschen“ (11.25 Uhr), „Der Salzprinz“ (13.00 Uhr) und „Frau Holle“ (14.25 Uhr). „Wiens größter Weihnachtschor 2018“ (15.55 Uhr) stimmt danach das berühmte Weihnachtslied „O Holy Night“ an, mit einem Solo von Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer Nathan Trent.

Auf die anschließenden Dokumentationen „Vorboten des Christkinds – Adventmärkte in Oberösterreich“ (16.20 Uhr) und „Weihnacht is bald ...“ (16.50 Uhr) im Rahmen von „Unser Österreich“ zaubert Konditorin Lisa Jeitler wieder weihnachtliche Backkunstwerke auf den Tisch: In der zweiten Ausgabe von „Lisa bäckt“ (17.15 Uhr) kreiert sie eine zimtige Karottentorte sowie imposante Christbaum-Cupcakes, die zwar anspruchsvoll aussehen, aber mit ein paar einfachen Tricks jedem gelingen.

Danach zeigt ORF III zwei weitere weihnachtliche Dokus: „Stille Nacht, heilige Nacht: Die Geschichte eines weltberühmten Liedes und seiner Schöpfer“ (17.50 Uhr) sowie „Klingendes Österreich – Das große Lied“ (18.45 Uhr).

Im Hauptabend widmet sich die „zeit.geschichte“ vier „ORF-Legenden“, beginnend mit „Gunther Philipp“ (20.15 Uhr). Die ORF-III-Produktion von Regina Nassiri und Georg Schütz porträtiert den Starkomiker, Schauspieler, Arzt, Rennfahrer und Rekordschwimmer von einer neuen Seite – abseits des Komödiantenklischees.

Danach steht die ORF-III-Neuproduktion „ORF-Legenden – Gerhard Bronner“ (21.00 Uhr) auf dem Programm: eine ebenso spannende wie heitere Retrospektive auf ein halbes Jahrhundert österreichische Kabarettgeschichte. Mittels ausgewählter Archivschätze aus den Jahren 1956 bis 2007 dokumentiert der Film von Christian Hager das künstlerische Schaffen von Gerhard Bronner. Neben Tochter Vivien und Sohn Oscar kommen dabei auch prominente Freunde und Wegbegleiter wie Marianne Mendt, Rudolf Buchbinder oder Erwin Steinhauer zu Wort. Danach folgen Porträts von „Ernst Waldbrunn“ (21.50 Uhr) und „Fritz Muliar“ (22.40 Uhr).

Legendär schließt auch der Abend – mit „Soundcheck Österreich: The Rats Are Back – Xmas-Show“ (23.30 Uhr). In einer stimmungsvollen Weihnachtsshow begeben sich Norbert Oberhauser, Volker Piesczek, Eric Papilaya und Pepe Schütz auf die Spuren des berühmten „Rat Pack“.

Sonntag, 23. Dezember:

Am Sonntag, dem 23. Dezember, stehen stimmungsvolle Adventklänge auf dem Hauptabendprogramm. Den Auftakt macht das ORF-2-Dakapo „Christmas in Vienna 2018“ (20.15 Uhr) u. a. mit Valentina Naforniță, Angela Denoke, Carlos Osuna, Adrian Eröd und José Feliciano aus dem Wiener Konzerthaus. Es spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien, dirigiert von Christian Arming. Danach präsentiert ORF III – ebenfalls aus dem Konzerthaus – „Unsere schönsten Weihnachtslieder“ (21.45 Uhr) u. a. mit Angelika Kirchschlager, Natalia Ushakova und Piotr Beczala.

Es folgt das „Adventkonzert aus der Frauenkirche Dresden“ (22.45 Uhr) mit u. a. Starviolinist Daniel Hope und Lorenzo Viotti am Pult der Sächsischen Staatskapelle.

Den Abend beschließt „Licht ins Dunkel 2018 – Das Konzert“ (23.50 Uhr), aufgezeichnet im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Diesmal mit Ina Regen, dem Radio-Wien-Chor & Monika Ballwein, Musiker Josh u. v. m.

Montag, 24. Dezember:

Am Heiligen Abend präsentiert ORF III tagsüber zahlreiche Dokumentationen über Glaube und Brauchtum sowie fünf Folgen der 26-teiligen Rosegger-Serie „Waldheimat“ (ab 13.30 Uhr).

Im Hauptabend sind im Rahmen von „ORF III zu Weihnachten“ zwei Otto-Schenk-Komödien zu sehen: In „Ein Schutzengel auf Reisen“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1997 führte Peter Weck Regie und übernahm die Hauptrolle des Fabrikanten Xaver Frey, der überlegt, bei einer Zugfahrt Selbstmord zu begehen. Doch er hat die Rechnung ohne den kurz vor der Pension stehenden Schlafwagenschaffner Horak (Otto Schenk) gemacht. Schenk ist anschließend (21.40 Uhr) gemeinsam mit Rebecca Horner in Helmuth Lohners 1996 entstandenem Publikumshit „Mein Opa und die 13 Stühle“ zu sehen. Darin entpuppt sich eine scheinbar wertlose Erbschaft aus 13 alten Stühlen als wahre Goldgrube. Freude wäre angesagt, hätten Opa und Enkelin die Stühle nicht bereits günstig verscherbelt – also wartet eine turbulente Rückholaktion auf die beiden.

Zum Abschluss des Heiligen Abends in ORF III steht um 23.10 Uhr das schwarzhumorige Theaterstück „Schöne Bescherung“ mit Michael Niavarani und Andreas Vitásek auf dem Programm.

Dienstag, 25. Dezember:

Am Christtag präsentiert ORF III ab 9.00 Uhr alle 26 Folgen der in den 1980er Jahren entstandenen Rosegger-TV-Serie „Waldheimat“ über die Kindheits- und Jugenderinnerungen des Waldbauernbuben Peter.

Im Hauptabend ertönen in „Mei liabste Weihnachtsweis“ (20.15 Uhr) mit Publikumsliebling Franz Posch traditionelle Klänge aus Tirol. Anschließend folgen drei Dokumentationen über verschneite Täler und winterliche Landschaften: „Roseggers Waldheimat – Ein Jahr im Zauberwald“ (21.45 Uhr), „Ein Jahr im ewigen Eis“ (22.35 Uhr) und „Weiß wie Schnee“ (23.25 Uhr).

Mittwoch, 26. Dezember:

Am Stefanitag präsentiert ORF III vorwiegend weihnachtliche Filmkomödien, darunter „Der Weihnachtshund“ (11.00 Uhr) und „2 Weihnachtshunde“ (12.30 Uhr) nach einer Romanvorlage von Daniel Glattauer mit Nadeshda Brennicke und Florian Fitz in den Hauptrollen.

In „Das Weihnachts-Ekel“ (18.50 Uhr) kommt selbst der größte Misanthrop, gespielt von Fritz Wepper, in Weihnachtsstimmung und das, obwohl er doch auf einer einsamen Hütte in den Bergen Weihnachten alleine verbringen wollte.

„Ausgerechnet Weihnachten“ heißt es dann um 20.15 Uhr: Als am Heiligen Abend ein Zug zwischen Salzburg und München im Schneegestöber stecken bleibt, herrscht unter den Passagieren große Aufregung. Besonders bei Sina (Aglaia Szyszkowitz), die im Bahnabteil ausgerechnet auf jenen Menschen trifft, den sie am wenigsten vermisst hat – ihren zukünftigen Exmann Carl (Ulrich Noethen).

Eine „Oma wider Willen“ (21.45 Uhr) ist abschließend Christiane Hörbiger. Unverhofft muss die toughe Firmenchefin Henriette nämlich von einem Tag auf den anderen plötzlich ihre aufgetauchte Enkelin Evita (Luna Schaller) versorgen. Ob sie wohl dem Charme des kleinen Wirbelwinds erliegen wird?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at