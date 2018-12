Mit ganzer Kraft ins neue Jahr: kika/Leiner feiert erste Erfolge und stellt 2019 bis zu 140 Lehrlinge ein

St. Pölten (OTS) - Drei Monate ist der neue CEO von kika/Leiner, Reinhold Gütebier, nun im Amt. Kurz vor Jahresende zieht er eine positive Bilanz und meldet erste erfreuliche Ergebnisse: Erstmals seit 15 Monaten schrieb das Unternehmen im November wieder schwarze Zahlen. In den kommenden Monaten wird intensiv an der Positionierung der beiden Marken weitergearbeitet, um diesen Trend fortzuführen. Ab 2019 wird kika/Leiner 130-140 Lehrlinge in ganz Österreich einstellen.

Wien, 21. Dezember 2018 – Mehr als die Hälfte der 42 kika/Leiner Filialen hat der neue CEO Reinhold Gütebier bereits besucht und sich und seine Pläne den Mitarbeitern persönlich präsentiert. Das neue Management hat bereits erste Maßnahmen gesetzt, um die Filialen noch attraktiver zu gestalten. Ab Jänner wird ein eigenes Team die konkreten Umbauten planen und umsetzen.

Positive Nachrichten gibt es in Sachen Umsatz: Im November 2018 konnte das Unternehmen erstmals seit 15 Monaten wieder positiv bilanzieren – im besonders wichtigen Küchenbereich gibt es ebenso ein Umsatzplus. „Es freut mich sehr, dass wir das Jahr so positiv beenden. Insbesondere das Ergebnis im Küchenbereich zeigt uns, dass wir am richtigen Weg sind und das Vertrauen unserer Kunden zurückgewinnen konnten. Große Investitionen werden wieder bei uns getätigt. Das ist ein toller Start in das neue Jahr, in dem wir einiges vorhaben“, freut sich CEO Reinhold Gütebier. „Als Danke und Freude über diesen Erfolg gibt es ab 27. Dezember nochmal eine große Dankesaktion in allen kika und Leiner Filialen mit 25 % auf den Einkauf und 50 % auf ausgewählte Markenküchen.“

Lehrstellen in ganz Österreich

Für 2019 will kika/Leiner in ganz Österreich bis zu 140 neue Lehrlinge einstellen. Ausbildungsplätze gibt es in den Bereichen Einzelhandel mit Schwerpunkt Einrichtungsberatung, Büro, Systemgastronomie, Betriebslogistik sowie in der Zentrale in St. Pölten in IT-Technik, Finanz- und Rechnungswesen sowie Medienfachfrau/-mann. Nachwuchsförderung hat bei kika/Leiner seit jeher Tradition, nicht umsonst gilt das Unternehmen als einer der besten Ausbilder in Österreich. „Die Qualität unserer Mitarbeiter ist extrem hoch, das ist im Handelsbereich bekannt und auf diese Stärke setzen wir auch in Zukunft“, so Gütebier, der auch die zahlreichen Angebote an Lehrlinge, wie etwa Lehre mit Matura, besondere Erfolgsprämien sowie zahlreiche Fortbildungen hervorhebt. Eine gute Ausbildung sichert zudem den Unternehmenserfolg nachhaltig: „Unsere Mitarbeiter sind nicht nur bestens ausgebildet, sie sind auch sehr loyal: Mehr als 30 Prozent sind bereits länger als 15 Jahre im Unternehmen tätig, knapp 20 Prozent sogar über 20 Jahre. Darauf kann man wirklich stolz sein.“ Noch bis Ende Februar 2019 können sich Interessenten bewerben.

2-Marken-Strategie mit klarer Differenzierung

Wie schon im November angekündigt, sollen sich im neuen Jahr vor allem die Marken verändern. Aktuell wird an der Neupositionierung gearbeitet, bei der auch die Mitarbeiter einbezogen werden. „Die jahrelange Erfahrung und der tägliche Kontakt mit dem Kunden ist wichtiger Input für uns“, so Gütebier. Am Ende des ersten Quartals im März 2019 soll die neue 2-Marken-Strategie der Öffentlichkeit präsentiert werden. Schon jetzt steht fest, dass sich kika und Leiner auch in Sachen Sortiment unterscheiden werden. Die große Möbelmesse in Köln im Jänner 2019 wird hier weitere Entscheidungen bringen. „Wir arbeiten auf Hochtouren, nehmen uns aber auch die nötige Zeit, um entsprechende Qualität zu garantieren. Dafür bin ich angetreten und das ist auch mein erklärtes Ziel.“

10.000 Euro für Ö3 Weihnachtswunder

Beendet wird das Jahr aber nicht nur mit einer ersten positiven Zwischenbilanz des neuen Managements, sondern auch mit einer Aktion für das Ö3 Weihnachtswunder, das seine gläserne Wunschhütte heuer direkt vor der Leiner Filiale am Rathausplatz in St. Pölten aufgebaut hat. Mit einer Sammelaktion in allen Filialen österreichweit kann der Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel mit 10.000 Euro unterstützt werden. Das Management hat die Aktion privat großzügig unterstützt und somit die langjährige Tradition des Unternehmens fortgeführt, Menschen die in Not geraten sind oder Unterstützung brauchen, zu helfen. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die bei der Aktion mitgemacht haben und wünsche unseren Mitarbeitern und Kunden ein gesegnetes Weihnachtsfest“, so Gütebier abschließend.

