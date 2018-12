MA 27 + MA 48: Weihnachtsaktion mit Geschenken vom 48er-Tandler für ukrainische Kinder

Pakete als Zeichen der internationalen Solidarität mit Kindern in Not

Wien (OTS) - Bereits zum siebenten Mal wurden im Rahmen der Wiener Humanitären Hilfe in Zusammenarbeit der MA 27 und der MA 48 bedürftige Kinder in der Ukraine zur Weihnachtszeit mit zahlreichen Secondhand-Präsenten vom 48er-Tandler beschenkt. Die Kartons, vollgefüllt mit warmer Winterbekleidung, Stofftieren und Lernspielen, sind schon in Kiew eingetroffen und werden gerade durch MitarbeiterInnen der Österreichischen Botschaft an in Armut lebende Kinder in Kindergärten und Schulen übergeben. Ziel des Projekts ist es, Kindern, die in prekären wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen aufwachsen, eine kleine Freude zum Weihnachtsfest zu beschert. Die von der Wiener Bevölkerung bei den Sammelstellen der der MA 48 abgegebenen Altwaren dienen somit direkt einem karitativen Zweck im Rahmen der internationalen humanitären Hilfe der Stadt Wien.

Abgabe schöner Altwaren in der Tandler-Box auf den Mistplätzen

Im Sinne der Abfallvermeidung betreibt die MA 48 seit über drei Jahren den 48er-Tandler, einen Secondhand-Markt in Margareten, wo sich Vintage-Waren, Kleider, Geschirr, Sportgeräte und Schnäppchen aller Art finden. Gesammelt werden die Waren in den Tandler-Boxen auf den Wiener Mistplätzen. Entgegengenommen werden dort all jene intakten Dinge, die man selbst nicht mehr benötigt. Andere können diese Gegenstände noch brauchen. Mit der Abgabe der nicht benötigten Altwaren auf den Mistplätzen unterstützt die Wiener Bevölkerung zum einen die Umwelt durch Abfallvermeidung, zum anderen auch viele soziale Projekte, weil die MA 48 immer wieder Ware an karitative Einrichtungen weitergibt – wie im aktuellen Fall an bedürftige Kinder in der Ukraine.

