Stimmungsvolle Feiertage auf „fidelio“

Musikalischer Klassikreigen im Dezember und Verlosung von Neujahrskonzert-Tickets zu den Feiertagen auf der Klassikplattform

Wien (OTS) - „fidelio“, der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, bietet Klassikgenuss pur rund um die Festtage: Live erleben Musikinteressierte auf www.myfidelio.at am Dienstag, dem 25. Dezember 2018, um 14.15 Uhr die Kerstmatinee aus dem Concertgebouw Amsterdam. Zusätzlich finden sich in der „fidelio“-Klassithek alle seit 2004 aufgeführten „Christmas in Vienna“-Konzerte aus dem Wiener Konzerthaus und Adventkonzerte aus der Frauenkirche Dresden auf Abruf. Den Jahresausklang am 31. Dezember feiert „fidelio“ u. a. gleich mit drei Highlights: dem Silvesterkonzert mit Mariss Jansons und Lang Lang live um 17.00 Uhr aus dem Münchner Herkulessaal, Beethovens neunte Symphonie mit Christian Thielemann aus dem Wiener Musikverein um 20.00 Uhr und dem Silvesterkonzert der Staatskapelle Dresden aus der Semperoper live-zeitversetzt um 22.00 Uhr. Außerdem werden unter allen bis 24. Dezember abgeschlossenen „fidelio“-Jahresabos zwei Karten für das Neujahrskonzert 2019 verlost.

Besinnliches zu Weihnachten

Am Christtag erwartet „fidelio“-Musikliebhaber die Kerstmatinee live um 14.15 Uhr aus dem Concertgebouw Amsterdam. Das Royal Concertgebouw Orchestra spielt unter der Leitung von Dirigent Semyon Bychkov Tschaikowskys berührendes Weihnachtsballett „Der Nussknacker“. Ebenfalls passend zur Weihnachtszeit finden sich in der „fidelio“-Klassithek ab sofort alle seit 2004 aufgeführten „Christmas in Vienna“-Konzerte aus dem Wiener Konzerthaus: Etwa aus dem Vorjahr mit den Wiener Symphonikern und den Topstars Olga Peretyatko und Juan Diego Flórez oder auch spätere Produktionen wie etwa mit dem ORF Radio-Symphonieorchester unter dem Dirigat von Erwin Ortner. Besinnliche Festmusik erwartet Klassikliebhaber auch aus der Frauenkirche Dresden. „fidelio“ bietet seinen Fans die Adventkonzerte aus den Jahren 2012 bis 2016, darunter etwa ein Konzertabend mit Dirigent Pablo Heras-Casado und der Starsopranistin Elīna Garanča aus dem Jahr 2014.

Ein Feuerwerk der Klassik

Den schwungvollen Klassikreigen zu Silvester eröffnet das Silvesterkonzert mit Mariss Jansons, Lang Lang und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks am 31. Dezember um 17.00 Uhr live aus dem Herkulessaal München. Auf dem Programm steht eine musikalische Weltreise durch Europa, Amerika und Asien mit Werken von Leonard Bernstein, Claude Debussy, Edward Elgar, Antonín Dvořák und auch Xian Xinghai. Thomas Gottschalk führt als Moderator durch den Abend.

Als Zwischenspiel zeigt „fidelio“ um 20.00 Uhr einen Vorgeschmack auf das Neujahrskonzert 2019: Christian Thielemann dirigiert die neunte Symphonie von Ludwig van Beethoven mit den Wiener Philharmonikern aus dem Wiener Musikverein im Jahr 2010.

Den glanzvollen Abschluss macht das jährliche Silvesterkonzert aus der Semperoper mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Franz Welser-Möst, live-zeitversetzt um 22.00 Uhr. Im Mittelpunkt des Abends steht dabei Johann Strauß’ „Die Fledermaus“. Als Solisten wirken u. a. Startenor Jonas Kaufmann als Eisenstein und Elisabeth Kulman als Prinz Orlofsky.

„fidelio“-Jahresabo sichern und Karten für das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ gewinnen

Für alle Musik-, Opern und Ballettfans, denen noch das passende Weihnachtsgeschenk fehlt, hat „fidelio“ das ideale Präsent parat: Das Jahresabo gibt es ab sofort bis inklusive 24. Dezember um nur 99 Euro statt 149 Euro. Unter allen abgeschlossenen Aktionsabos werden zwei Karten in der besten Kategorie für das erstmals von Christian Thielemann dirigierte „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ am 1.1.2019 mit anschließendem Mittagessen im Hotel Sacher verlost. Nähere Infos unter: www.myfidelio.at/weihnachtsaktion.

