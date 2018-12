Bundesheer: ABC-Soldat als Lebensretter in Hallenbad

Kunasek: „Ich bedanke mich beim Soldaten für seinen raschen Einsatz“

Wien (OTS) - Gerade vor Weihnachten ein spontaner Einsatz der einen Menschen das Leben rettete: Offiziersstellvertreter Martin Trimmel, Soldat des ABC-Abwehrzentrums, befand sich vor einigen Tagen zum Zeitpunkt des Geschehens im Wiener Neustädter Sport- und Erlebnisbad „Aqua Nova“. In seiner Freizeit besucht der 45-jährige Unteroffizier dort regelmäßig die Sauna.

Während des Saunierens hörte der Soldat die Durchsage, dass der Bademeister dringend zur Sauna kommen solle; dort wurde ein leblos am Boden liegender Mann vorgefunden. Der Wiener Neustädter Bademeister begann nach dem Notruf mit der Reanimation des Mannes, der Unteroffizier eilte diesem zur Hilfe und löste den Bademeister bei der Herzdruckmassage ab. Genau das verschaffte Zeit, den Defibrillator zu holen, um mit zusätzlichen Schockauslösern zu reanimieren. Gemeinsam schafften es Martin Trimmel und der Bademeister, den Mann ins Leben zurückzuholen. Dieser wurde anschließend von der Rettung weiter versorgt.

Verteidigungsminister Kunasek zeigt sich stolz: „Ich bedanke mich bei Offiziersstellvertreter Martin Trimmel, der in dieser Notsituation rasch reagiert und somit das Leben eines Menschen gerettet hat. Ich bin stolz auf Soldaten, die nicht nur beruflich, sondern auch in ihrer Freizeit, dort eingreifen, wo Hilfe gebraucht wird. Natürlich wünsche ich auch dem Mann alles Gute und eine schnelle Genesung.“



Offiziersstellvertreter Martin Trimmel ist Soldat des ABC-Abwehrzentrums und ist Sicherheitsunteroffizier am ABC- und Katastrophenhilfsübungsplatz Tritolwerk, wo er den Dienstbetrieb leitet. Der gebürtiger Burgenländer ist seit 1992 beim Österreichischen Bundesheer tätig.

