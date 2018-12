GEMEINSAM FEIERN: Tierisch heitere ORF-Premieren mit „Pets“ und „Zoomania“

Am 25. und 26. Dezember in ORF eins

Wien (OTS) - Tierischer Animationsspaß im ORF-Weihnachtsprogramm für die ganze Familie! Gleich zwei deutschsprachige Free-TV-Premieren stehen am 25. und 26. Dezember 2018 auf dem Vorabendprogramm von ORF eins. Den Auftakt macht „Pets“ am Christtag um 18.25 Uhr und erzählt die ganze Wahrheit über das aufregende Leben der tierischen Mitbewohner. Terrier Max und Streuner Duke erleben dabei in New York das Abenteuer ihres Lebens, als sie einer wilden Straßengang ausgesetzter Tiere in die Unterwelt der Großstadt folgen. Das erfahrene Team der „Ich – Einfach unverbesserlich“-Filme, bestehend aus dem Regieduo Chris Renaud und Yarrow Cheney sowie den Drehbuchautoren Cinco Paul, Brian Lynch und Ken Daurio, war auch für diesen tierischen Animationshit verantwortlich. In der deutschen Fassung liehen u. a. Stars wie Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Fahri Yardim, Jella Haase, Stefanie Heinzmann, Mario Barth, Martina Hill, Dieter Hallervorden und Uwe Ochsenknecht den Figuren ihre Stimmen.

Am Stefanitag steht „Zoomania“ um 18.10 Uhr auf dem Programm von ORF eins: Nach „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ (am 23. Dezember um 18.20 Uhr in ORF eins) und „Baymax – Riesiges Robowabohu“ legt Disney Pictures sein nächstes preisgekröntes Animationsabenteuer vor, das 2017 mit dem Golden Globe und dem Oscar für den besten Animationsfilm ausgezeichnet wurde. Dabei geht es um das lebhafte Treiben im tierisch bevölkerten „Zoomania“. Häsin Judy Hopps’ Traum ist es, Polizistin in der Großstadt zu werden. Doch obwohl sie die Polizeiakademie als Jahrgangsbeste abschließt, wird sie als Hase nicht ernst genommen und abgestempelt. Als sie Trickbetrüger Fuchs Nick trifft, begibt sich das eigentlich inkompatible Duo auf eine rasante Verbrecherjagd. Regie führten Byron Howard („Rapunzel – Neu verföhnt“) und Rich Moore („Ralph reichts“). In der deutschen Fassung sind die Stimmen von u. a. Josefine Preuß, Florian Halm, Frederick Lau, Rüdiger Hoffmann sowie Armin Assinger (Herzog von Pitzbühl) zu hören.

Mehr zu den Inhalten:

„Pets“ am 25. Dezember um 18.25 Uhr

Der kleine Terrier Max (Stimme: Jan Josef Liefers) hat bei Katie in Manhattan sein Glück gefunden. Während sein Frauchen in der Arbeit ist, vertreibt er sich mit den benachbarten Haustieren die Zeit. Als Katie mit dem ungehobelten, zotteligen Streuner Duke (Stimme: Dietmar Bär) nach Hause kommt, entbrennt ein Streit ums traute Heim. Dabei gehen Max und Duke Hundefängern ins Netz, werden aber vom rachsüchtigen Kaninchen Snowball und dessen wilder Bande verstoßener Haustiere befreit. Während die beiden ihnen in die New Yorker Kanalisation folgen müssen, startet Zwergspitzhündin Gidget eine beherzte Suchaktion nach Max.

„Zoomania“ am 26. Dezember um 18.10 Uhr

Die junge Häsin Judy Hopps verlässt ihr Provinznest, um ihren Traum zu erfüllen. In der Großstadt Zoomania, in der Tiere aller Arten friedlich zusammenleben, will sie Polizistin werden. Der Polizeichef Bogo erwartet sich von der zierlichen Häsin nicht viel und teilt sie zur Jagd auf Parksünder ein. Als zunehmend Tiere auf mysteriöse Weise verschwinden, beginnt Judy auf eigene Faust zu ermitteln. Mit dem gewitzten Fuchs Nick Wilde an ihrer Seite verfolgt sie flink und beherzt eine heiße Spur.

