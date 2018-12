Hoffnung zu schenken ist eine Verantwortung

Continental/Semperit übergab am 20.12.2018 eine Spende von € 5000 an den Sterntalerhof

Wien, (OTS) - Nachhaltiges Wirtschaften ist für Continental und Semperit eine Selbstverständlichkeit und gesellschaftliche Verantwortung ein Teil des Leitbildes. So war schnell entschieden, dass erfolgreiche Unternehmen wie Continental und Semperit auch soziale Verantwortung zu übernehmen haben. Der Sterntalerhof erhält keine Unterstützung aus öffentlichen Geldern und schenkt Kindern ein Heute, deren Morgen in den Sternen steht. Familien, die aufgrund einer lebensbedrohlichen oder lebenslimitierenden Erkrankung ihres Kindes in eine psychosoziale Ausnahmesituation geraten werden aufgefangen und gestützt, auf dem Weg zurück in den Alltag. Im Sterntalerhof werden jährlich über 100 Kinder stationär betreut und über 1.000 Kinder erhalten mit den Familien eine ambulante und mobile Betreuung. Neben der Geldspende für den Sterntalerhof sollen aber auch Geschenke für die betroffenen Kinder, wie Semperit Bobby Cars und handgefertigte Kuscheltiere aus Österreich, für Glücksmomente sorgen. „Wir sind beeindruckt von der Arbeit, die hier geleistet wird. Der Sterntalerhof gibt Kindern und deren Familien, die so schwer zu tragen haben, ein Gefühl von Geborgenheit, Zuversicht und Lebensfreude“, Wolfgang Vordermayer, PR/Kommunikation Semperit Reifen GmbH.

Der Sterntalerhof ist Träger des Österreichischen Spendengütesiegels und zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohl-Ökonomie, www.sterntalerhof.at

