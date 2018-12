Margareten: Rezitation und „Küchenchefs Geheimnis“

Wien (OTS/RK) - Mit Leseabenden, Buch-Präsentationen, Bücher—Tauschaktionen, „Wohnzimmer-Konzerten“, Literatur-Workshops und vielen anderen Projekten setzt der Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) ganzjährig bezirkskulturelle Akzente in Margareten. Traditionell lockt das Vereinsteam am Weihnachtstag mit einer Kombination aus Schrifttum und Kulinarik belesene und hungrige Besucherinnen und Besucher aus ganz Wien an: Am Montag, 24. Dezember, beginnt um 11.00 Uhr im gemütlichen Vereinslokal im 5. Bezirk in der Anzengrubergasse 19 das heurige frohe weihnachtliche Beisammensein in der Reihe „Literatur und Suppe“. Der Profi-Sprecher und Schriftsteller Thomas Burger trägt ein Werk des Autors und Literaturwissenschaftlers Max Haberich (Vereinigung „Jung Wien 14“) vor. Zum Süppchen sagt Vereinssprecher Neil Y. Tresher: „Welche Suppe es geben wird, ist Küchenchefs Geheimnis“. Das Küchenpersonal hält die Verwendung von Linsen für möglich. Das Publikum wird um Spenden (Empfehlung: 5 Euro für Rezitation und Gaumenfreude) ersucht. Mehr Informationen plus Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42. Kontaktaufnahme mit den ehrenamtlich werkenden Organisatoren per E-Mail: readingroom @ chello.at.

