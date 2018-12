Heinisch-Hosek: Einkommensbericht zeigt, Regierung muss dringend handeln und mit Sonntagsreden aufhören

Lohntransparenzgesetz und gesetzliche Anrechnung der Karenzzeiten sofort notwendig – denn nach wie vor haben rund 455.000 Frauen keine Anrechnung

Wien (OTS/SK) - „Der heute präsentierte Einkommensbericht des Rechnungshofs zeigt einmal mehr: Die Lohnschere ist trotz erzielter Fortschritte immer noch riesig“, sagte SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. „Ich erwarte mir von der Regierung, dass sie endlich handelt und mit ihren Sonntagsreden aufhört“, so Heinisch-Hosek weiter. Denn wieder einmal habe die Kurz-Regierung diese Woche ihr Versprechen gegenüber den Frauen gebrochen. „Statt einer gesetzlichen Anrechnung der Karenzzeiten, die eine echte Verbesserung bei der Einkommensschere wäre, gibt es wieder nur heiße Luft. Denn rund 455.000 Frauen haben nach wie vor keine vollständige Anrechnung der Mutterkarenzzeiten. Das finde ich skandalös!“ sagte die Frauenvorsitzende. ****

„Und es braucht ein Lohntransparenzgesetz, das Frauen ein wirksames Mittel in die Hand gibt, gestärkt in Lohnverhandlungen zu gehen. Nur so können wir die Einkommensschere rasch schließen. Wenn Österreich jetzt nicht ansetzt, werden wir weiterhin eines der Schlusslichter bei der Frauengleichstellung bleiben“, so Heinisch-Hosek. (Schluss) up

