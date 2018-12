„Licht ins Dunkel“ – 5 Stunden live aus dem ORF-Landesstudio Salzburg

200 Jahre „Stille Nacht, heilige Nacht“ – live aus Oberndorf

Wien (OTS) - Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber haben in Oberndorf genau vor 200 Jahren zum ersten Mal „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen – und das ORF-Landesstudio Salzburg feiert diesen Geburtstag am 23. und 24. Dezember gemeinsam mit den Zuseherinnen und Zusehern.

Insgesamt fünf Stunden führen Romy Seidl und Manuel Horeth u. a. in die Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf, dem Geburtsort des weltberühmten Liedes. Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen verrät seine ganz persönlichen Gedanken und Kindheitserinnerungen zu Weihnachten und zu diesem besonderen Lied. Zusammen mit prominenten Gästen, unter anderem Erzbischof Dr. Franz Lackner, dem Sänger Nik P. und dem internationalen Galeristen Thaddaeus Ropac, großzügigen Spendern und unermüdlichen Helfern, können die Zuschauer/innen an persönlichen Geschichten und der gelungenen Unterstützung von „Licht ins Dunkel“ teilhaben.

In einer Reise durch die sechs anderen Salzburger Stille-Nacht-Gemeinden kann man Wissenswertes über Entstehung und Verbreitung des Liedes erfahren. Was wohl Joseph Mohr und F. X. Gruber zu den Veränderungen in ihren Heimatorten sagen würden? Ebenso zeigt ORF Salzburg Bilder aus der einzigartigen Landesausstellung, an der gleich neun Museen und Orte sich grenzüberschreitend zusammenschließen.

Musikalisch umrahmt werden die Live-Sendungen u. a. vom Ensemble Paris Lodron und von den Stille-Nacht-Bläsern der Stadtkapelle Oberndorf. Außerdem lassen nach einem Präludium von 500 Blasmusikern vom Achensee 1.000 Chorsängerinnen und Chorsänger das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ in Steyr feierlich erklingen.

Sonntag 23. Dezember

18.25 bis 18.52 Uhr, ORF 2 S

Montag 24. Dezember

11.00 bis 12.00 Uhr ORF 2 S

14.00 bis 15.00 Uhr ORF 2 S

16.00 bis 18.00 Uhr ORF 2 S

18.00 bis 19.00 Uhr ORF 2 – österreichweite Übertragung

Rückfragen & Kontakt:

ORF Salzburg

Heide Lell

(0662) 8380-25213

heide.lell @ orf.at