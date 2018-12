„Licht ins Dunkel“ im ORF-Landesstudio Wien

Wien (OTS) - Einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember 2018, zeigt das ORF-Landesstudio Wien in einer „Licht ins Dunkel“-Sondersendung einen Überblick über die Spendenaktionen von Organisationen und Firmen zugunsten von „Licht ins Dunkel“ und berichtet, was mit dem Spendengeld in Wien passiert, moderiert von Elisabeth Vogel, um 18.25 Uhr in ORF 2.

Am 24. Dezember gibt es insgesamt vier Stunden Programm aus dem ORF-Landesstudio Wien: Robert Steiner und Ratte Rolf Rüdiger (am 23. und 30. Dezember in „Rolf Rüdiger entdeckt die Musik“ im „okidoki“-Kinderprogramm in ORF eins) präsentieren am Vormittag ihre „WOW – Die Licht ins Dunkel-Rätselshow für schlaue Köpfe“ aus dem „Wien heute“-Studio von 11.00 bis 12.00 in ORF 2.

Am Nachmittag meldet sich Elisabeth Vogel vom Weihnachtsmarkt am Hof und schaltet von 14.00 bis 15.00 Uhr in ORF 2 um nach Tirol zu Franz Posch und „Mei liabste Weihnachtsweis“.

Von 16.00 bis 17.00 Uhr in ORF 2 meldet sich Elisabeth Vogel wieder vom Weihnachtsmarkt am Hof. Das ORF-Landesstudio Wien zeigt neben Spenderaktivitäten die Highlights der Präsentation der „Licht ins Dunkel“-CD im ORF RadioKulturhaus – mit Künstlern von Luke Andrews bis Ina Regen – und ein Making-of des größten Weihnachtschors der Stadt.

Von 17.00 bis 18.00 folgen schließlich Ausschnitte aus der „The Rats Are Back“-Weihnachtsshow – einem „Radio Wien Klubkonzert“ für „Licht ins Dunkel“, im ORF RadioKulturhaus. Zur Gänze ist die Show schon am Samstag, dem 22. Dezember, um 23.30 Uhr in ORF III zu sehen. Mit von der Partie auch Neo-„Studio 2“-Präsentator Norbert Oberhauser. Auch in diesen zwei Stunden kommen wieder viele Wiener Spenderinnen und Spender zu Wort, die mit besonderen Aktionen „Licht ins Dunkel“ unterstützen.

