„Guten Morgen Österreich“ am 27. und 28. Dezember aus Wien

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 27., und Freitag, dem 28. Dezember 2018, melden sich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2 Eva Pölzl und Patrick Budgen aus Wien. Zu Gast sind u. a. Andrea, Eckert, Manuel Rubey, Angelika Hager und Werner Schneyder.

Donnerstag, 27. Dezember:

„Guten Morgen Österreich“ vom Heldenplatz vor der Hofburg

Zum Thema „Die Online-Trends 2018“ begrüßen Eva Pölzl und Patrick Budgen den Online-Marketing-Experten Roland Trnik. Kabarettist Leo Lukas feiert seinen 60. Geburtstag am 8. Jänner 2019 bei einer Veranstaltung im Stadtsaal. Prominente Kabarett-Kolleginnen und -Kollegen wie Gerald Fleischhacker, Gebrüder Moped, Roman Gregory, Gunkl, Josef Hader, Martin Puntigam und Verena Scheitz gratulieren. Der Erlös des Abends geht zur Gänze an das Wiener Integrationshaus. Kabarettist und Schauspieler Werner Schneyder liest am 31. Dezember „Ein neues Jahr“ im Theater Akzent. Der gebürtige Kärntner wird im Rahmen der „Guten Morgen Österreich“-Dialekt-Rubrik über den Kärntner und Wiener Dialekt philosophieren. Styling-Expertin Martina Reuter gibt In- und Outdoor-Modetipps für Silvester und eine Trendvorschau für 2019. Für den Musik-Act sorgt Hitparaden-Stürmer 2018 Josh mit seinem Hit „Cordula Grün“.

Freitag, 28. Dezember:

„Guten Morgen Österreich“ vom Heldenplatz vor der Hofburg

„Guten Morgen Österreich“-Astrologin Eva Vaskovich-Fidelsberger ist zum Tagesthema „Jahreshoroskop 2019“ zu Gast. Andrea Eckert – ab 2019 neu bei den „Vorstadtweibern“ – erzählt über ihre Silvestergala „Damenwahl!“ im Theater Akzent, Manuel Rubey über sein Musikprojekt „Familie Lässig“ und Angelika Hager über ihr Buch „Kerls!“, eine Safari durch die männliche Psyche. Rita Hatzmann-Luksch und Georg O. Luksch interpretieren legendäre Lieder von Cissy Kraner und Hugo Wiener. Alles zum Silvesterpfad weiß Michael Domkar vom Stadt Wien Marketing.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at