Polizisten retten Familie nach Brand

Wien (OTS) - Datum: 19.12.2018

Uhrzeit: 22:45 Uhr

Adresse: 10., Angeligasse

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden wegen eines Brandes alar-miert. Den Polizisten gelang es vor Ort, wo bereits ein starker Rauchgeruch wahr-nehmbar war, die Wohnungstür zu öffnen. In der Wohnung entwickelte sich bereits eine dichte Rauchentwicklung. Nachdem die Beamten eine Frau aus dem Gefahren-bereich brachten, gab diese an, dass ihre beiden Söhne (14, 11) noch im Kinderzim-mer wären. Die Polizisten gingen noch einmal in die Wohnung und retteten die beiden Buben. Anschließend löschten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien den Brand, der vermutlich von einem Adventkranz ausging. Die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung versorgten die Familie vor Ort und mussten den 11-Jährigen mit Verdacht einer Rauchgastvergiftung in ein Spital bringen.

Die Wiener Polizei rät zu folgenden Präventionstipps:

Christbäume und Adventkränze nie in der Nähe von Vorhängen aufstellen.

Kerzen von oben nach unten anzünden.

Kerzen nie ohne Beaufsichtigung brennen lassen.

Kerzen, vor allem Wunderkerzen (Sternspritzer), nicht mehr anzünden, wenn der Christbaum oder Adventkranz bereits ausgetrocknet (dürr) ist.

Löschgerät (z.B. tragbaren Wasserlöscher oder Sodawasserflasche) vor dem Anzünden der Christbaumkerzen bereitstellen.

