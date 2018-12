Uneingeschränkter Skibetrieb am Stuhleck trotz Weltcuprennen am Semmering am 28. und 29. Dezember 2018

STUHLECK (OTS) - Am Stuhleck, dem größten und modernsten Tagesskigebiet im Osten Österreichs, kann man am 28. und 29. Dezember 2018 Skivergnügen ohne Einschränkungen, trotz Weltcup-Rummel im benachbarten Skigebiet Semmering, genießen. Das zu erwartende erhöhte Verkehrsaufkommen über den Semmeringpass beeinträchtigt die Anreise aufs Stuhleck, die durch den Autobahntunnel (Abfahrt Spital am Semmering) führt, nicht.

Ab heute, 21. Dezember, sind alle Abfahrten (bis auf 1a - Familienabfahrt) geöffnet und es herrschen beste Pistenbedingungen für die Weihnachtsferien. Basisinfos



Gästeinfo: Bergbahnen Stuhleck, Bundesstraße 6c, 8684 Spital am Semmering. Stuhleck-App: Webcams, Wetterstationen & aktueller Anzeige der freien Parkplätze. Infotelefon: 03853/270, Schneetelefon: 03853/333. www.stuhleck.at | info@stuhleck.at

