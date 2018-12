Das Alpenhaus Katschberg.1640 feiert RE-OPENING

Am 20. Dezember 2018 startete das Aparthotel der Alpenhaus Hotels & Resorts mit vielen Neuerungen offiziell in den Winter.

St. Michael im Lungau (OTS) - Für die ALPENHAUS HOTELS & RESORTS war 2018 überhaupt ein spannendes und zugleich herausforderndes Jahr, denn sie feierten nicht nur ihren 5. Geburtstag, sondern auch das 4te Opening!

So lag es auf der Hand, eine bemerkenswerte Frau ins ALPENHAUS einzuladen, die ganz genau weiß, was es heißt, zu kämpfen und dennoch dabei die Ruhe zu bewahren:

Nicole Wesner, 3-fache Boxweltmeisterin, Yogalehrerin, Zen-Buddhistin sowie ORF-Dancing-Stars-2019, adelte mit ihrer Anwesenheit unser Re-Opening am Katschberg.

Programm-Highlights waren:

11:00 Uhr Eröffnung und Key Note Speech zum Thema „Durchboxen“

12:30 Uhr Live-Boxtraining für alle mit der Weltmeisterin

14:00 Uhr Yoga.Music.Flow mit Nicole Wesner

Unkomplizierter Urlaub direkt an der Skipiste: Das bietet DAS ALPENHAUS KATSCHBERG.1640 bereits seit 2015, doch ab Winter 2018 wird den Gästen noch mehr regionale Authentizität, allerdings modern interpretiert, geboten.

Begonnen hat alles vor 3 Jahren mit 33 Lifestyle–Apartments. Über den Sommer 2018 wurde großzügig ausgebaut und das Alpenhaus Katschberg bekam 45 schmucke Apartments dazu, in verschiedenen Größen zwischen 51 und 100 Quadratmetern. Stolze 20 Millionen Euro wurden für das Projekt DAS ALPENHAUS KATSCHBERG in Umbau und Neuerungen investiert.

Das Haus hat insgesamt 450 Betten und ist somit der größte Betrieb der Alpenhaus Hotels & Resorts. Die voll ausgestatteten Apartments sind ein gemütliches Urlaubsdomizil für all jene, die individuell gestaltbaren Urlaub im Ski- und Wandergebiet suchen. Einen besonderen Komfort bietet obendrein der Intersport-Shop samt Skiverleih, der ebenfalls im Zuge der Eröffnung direkt ins Aparthotel eingezogen ist.

Österreichisches Flair trifft auf moderne Urlaubserlebnisse

Alpenhaus Hotels & Resorts: knapp 900 Betten zum Erholen

Unter dem Motto „…vom Leben nahe den Bergen“ sorgt DAS ALPENHAUS HOTELS & RESORTS bereits seit 5 Jahren mit den Häusern in Kaprun, Katschberg und Bad Hofgastein für regionale Authentizität, zeitgemäß und unkompliziert interpretiert: alpiner und moderner Spirit mit herzlichen Gastgebern und erstklassigem Verwöhn- und

Serviceangebot in den wohl schönsten Regionen Österreichs. Die Bergwelt ganz nach den eigenen Ansprüchen genießen - sportlich aktiv oder entspannt in den Wellnessbereichen. Mit kulinarischen Gaumenfreuden verwöhnen lassen oder dem eigenen Takt folgen und pure Erholung erleben. Alles können, aber so gar nichts müssen - das sind die Urlaubserlebnisse in den drei ALPENHÄUSERN.



