Jänner-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Jahresauftakt mit Spielfilmen, Dokus, Live-Konzerten und einem Filmgespräch

St. Pölten (OTS/NLK) - Starke und mutige Frauen stehen zu Jahresbeginn im Mittelpunkt des Spiel- und Dokumentarfilm-Programms im Kino im Kesselhaus am Campus Krems. Das betrifft die Streifen „Gegen den Strom“ (ab 2. Jänner), „RGB – Ein Leben für die Gerechtigkeit“ (ab 9. Jänner), „Styx“ (ab 16. Jänner) und „Widows“ (ab 17. Jänner) ebenso wie die Porträts der Schriftstellerinnen Mary Shelley (ab 18. Jänner) und „Colette“ (ab 20. Jänner) sowie der Flüchtlingshelferin und Menschenrechtsaktivistin Ute Bock (31. Jänner).

Bereits am 3. Jänner ist das für Kinder ab sechs Jahren empfohlene Weihnachtsmärchen „Der Grinch“ von Scott Mosier und Yarrow Cheney zu sehen. Im Anschluss an die Dokumentation „Unser Saatgut – Wir ernten, was wir säen“ ist am 23. Jänner Bernd Kajtna vom Verein Arche Noah für ein Filmgespräch zu Gast. Komplettiert wird das Jänner-Programm im Kino im Kesselhaus durch zwei Live-Konzerte junger Bands: Am 12. Jänner kommt Flut, am 31. Jänner mischt Buntspecht Gypsy Swing und Bossa Nova mit Wiener Liedern und Folk.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Kino im Kesselhaus unter 02732/90 80 00 und www.kinoimkesselhaus.at.

