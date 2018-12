Grüne Wien sammeln 500 Euro im Wiener Parlament mit „Sparschwein gegen Hass“

El-Nagashi: „Mit ihrem Hass macht die FPÖ Geld für Hilfsprojekte im Integrationsbereich“

Wien (OTS) - Im Wiener Parlament haben die Grünen Wien auf eine ungewöhnliche Art Spenden gesammelt. Für jede hassgetriebene Aussage von Abgeordneten der Wiener FPÖ haben die Grünen Abgeordneten einen kleinen Geldbetrag in ein eigens dafür aufgestelltes Sparschwein eingeworfen. Insgesamt sind 500 Euro zusammengekommen. Auch SPÖ-Abgeordnete haben sich an der Spendenaktion beteiligt und erfreulicherweise hat NEOS Abgeordneter Markus Ornig angeboten, den gesammelten Betrag zu verdoppeln.

Die Spenden werden dem Verein „Vielmehr für alle“ zu Gute kommen (www.vielmehr.at). Der Verein setzt sich für Menschenrechte ein und organisiert für geflüchtete Menschen Bildungskurse sowie Wohnunterkünfte. Faika El-Nagashi, Integrationssprecherin der Grünen Wien und Initiatorin der Aktion: „Wir wollen keinen Hass in dieser Stadt, keine Abwertung von Menschen und kein Spalten der Bevölkerung. Die FPÖ macht das im Bierzelt und auf der Straße, ebenso wie im Hohen Haus des Wiener Landtags. Danke an alle, die hier dagegenhalten und auch an die anderen Fraktionen für die Unterstützung der Aktion.“

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at