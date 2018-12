Erste Bank unterstützt Weihnachtstrucker

MitarbeiterInnen der Erste Bank Österreich und Erste Holding spendeten Hilfspakete für den Johanniter-Weihnachtstrucker.

Wien (OTS) - 140 Pakete haben die MitarbeiterInnen der Erste Bank Österreich und Erste Holding für den Johanniter-Weihnachtstrucker geschnürt. Die Aktion wurde durch die Time Bank, das Freiwilligenportal der Erste Bank und Sparkassen, organisiert. Erste Holding Vorstand Willibald Cernko und Karin Zeisel, Leiterin der Time Bank, übergaben die Pakete – gefüllt mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln – an Johanniter-Präsident Bucher und das Weihnachtstrucker-Team.

"Great idea. Such an easy action with so much impact." oder "Meine Kinder waren begeistert, dass ich für jede von ihnen jeweils für ein bedürftiges Kind ein Paket gespendet habe.Vielen Kindern geht es wesentlich schlechter als unseren. Hier ist eine einfache Möglichkeit etwas sinnvolles und erfüllendes zu tun" , so die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Erste Bank.



Ende Dezember werden die Hilfspakete von den ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen der Johanniter in einem der ärmsten Gebieten im Norden Rumäniens verteilt und direkt an bedürftige Familien, Waisenkinder, alte und gebrechliche Menschen sowie an Menschen mit Behinderungen überreicht.

„Gerade in der Weihnachtszeit sollten wir nicht vergessen, dass es auch innerhalb der EU Menschen gibt, die von Armut betroffen sind. Ich danke den Mitarbeitern der Erste Bank für ihre großzügige Unterstützung. Mit dem Weihnachtstrucker kommt Ihre Hilfe kommt genau dort an, wo sie dringend gebraucht wird“ , bedankt sich Johannes Bucher, Präsident der Johanniter in Österreich.

Nähere Informationen unter: www.johanniter.at/weihnachtstrucker

Fotos für die Medienarbeit finden Sie unter: www.johanniter.at/fotodownload/aktuell

