Melita schließ sich mit Plume® zusammen, um Stellar W-LAN in Malta einzuführen

Valletta, Malta (ots/PRNewswire) -

- Das Plume Servicepaket umfasst Adaptive WiFi(TM), HomePass®-Gastzugang und fortschrittliche Kindersicherungen und bietet nie dagewesene Möglichkeiten zur Heimsteuerung und Personalisierung.

- Stellar W-LAN von Plume ist mit Melitas GigaPower 1000 Mbps im Paket ab 49,99 EUR erhältlich.

Alle Melita-Internetkunden können Plume abonnieren. Diejenigen, die Melita GigaPower 1000 Mbps für nur 49,99 EUR monatlich wählen, erhalten als Bestandteil ihres Abonnements eine Plume-Mitgliedschaft und zwei SuperPods. Darin inbegriffen sind neben Adaptive WiFi und HomePass auch fortschrittliche Kindersicherungen und die Plume-App zur Steuerung Ihres Heim-W-LANs. All dies kommt noch rechtzeitig vor Weihnachten auf den Markt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.melita.com/stellarwifi.

Melitas Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung wird durch Stellar W-LAN noch weiter verbessert. Darin enthalten sind eine Plume-Mitgliedschaft und zwei SuperPods. Zusätzlich kann die Netzwerkabdeckung durch Hinzufügen weiterer SuperPods erweitert werden. Die Technologie analysiert die individuellen Gegebenheiten jedes Mitglieds und passt sich an die Umgebung an. Plumes Adaptive WiFi sorgt dafür, dass das gesamte Haus mit einem möglichst starken Signal abgedeckt wird und Mitglieder stets ein möglichst zuverlässiges und konsistentes W-LAN-Heimerlebnis auf jedem ihrer Geräte genießen können. Der HomePass-Gastzugang erlaubt es Mitgliedern, individuell einzurichten, wer sich wie lange und mit welchen Berechtigungen in ihrem W-LAN-Netz aufhalten kann. Fortschrittliche Kindersicherungen bieten weitere Möglichkeiten der Personalisierung und geben Eltern die Möglichkeit, genau zu steuern, wann ihre Kinder auf welche Services zugreifen können - die Fähigkeit, das Internet stillzulegen, den Zugriff auf nicht jugendfreie Seiten zu blockieren oder Zugriffszeitfenster festzulegen, sorgt für beruhigende Gewissheit.

"Während der letzten zwei Jahre hat sich Melita dem Ziel verschrieben, die bestmögliche Kundenzufriedenheit zu erzielen. Im Zuge dieser Strategie haben wir auch das kraftvollste Netzwerk in Europa aufgebaut. Dies umfasst den Start des Gigabit-Heimnetzes GigaPower, welches jetzt für mehr als 75 % der Haushalte in Malta verfügbar ist und im ersten Quartal das nächsten Jahres landesweis zur Verfügung stehen wird.", so Harald Roesch, CEO von Melita. "Ab heute sind wir dazu in der Lage, unseren Kunden dieses außergewöhnliche Heim-Interneterlebnis mit GigaPower 1000 Mbps und Stellar W-LAN für nur 49,99 EUR im Monat anzubieten. Möglich gemacht wurde dieses Angebot durch unsere Zusammenarbeit mit Plume."

"Wir freuen uns, gemeinsam mit Melita mit Plume in Malta an den Start gehen zu dürfen.", so Fahri Diner, Mitbegründer und CEO von Plume. "Aufgrund der exponentiell ansteigenden Anzahl an Smart-Geräten in Haushalten möchten Abonnenten nicht mehr nur das beste Nutzererlebnis auf jedem ihrer Geräte genießen, sondern zudem von personalisierten Services wie Gastzugängen, fortschrittlichen Kindersicherungen und Sicherheitseinstellungen profitieren."

