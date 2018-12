Wechsel im Vorstand von Interwetten

Interwetten gibt bekannt, dass Dominik Beier mit 01.04.2019 zum Speaker of the Board bestellt wird.

Ta´Xbiex (OTS) -

Dominik Beier folgt auf Werner Becher, der zuletzt sieben Jahre Sprecher des Vorstands bei Interwetten war. Mit der Bestellung des 27-jähringen Wieners leitet der Gründer und Mehrheitseigentümer von Interwetten, Wolfgang Fabian, den fälligen Generationenwechsel und eine aktive strategische Neuausrichtung ein.

Dominik Beier begann seine berufliche Karriere 2011 bei LAOLA1, wovon er zu Lagardère Sports nach Hamburg ging. 2013 kehrte er zu LAOLA1 (the sportsman media holding) zurück und baute das Sportvermarktungs- und Mediengeschäft in Österreich auf, zuletzt war er als Mitglied der Geschäftsleitung maßgeblich für alle Agenden von LAOLA1 zuständig. Zusätzlich fungiert er seit der Übernahme durch Sportradrar im Sommer 2016 als global head of advertising & sponsorship sales beim weltweit führenden Dienstleister der Sportwettenindustrie. Dabei betreut er global mit seinem Team rund 100 Wettanbieter und vertreibt Sportradars Marketing Services.

Wolfgang Fabian, Gründer und Mehrheitseigentümer von Interwetten: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Dominik Beier unseren absoluten Wunschkandidaten und ein herausragendes Management-Talent für Interwetten gewinnen konnten. Ich verfolge seinen Werdegang bereits seit geraumer Zeit mit großer Spannung und bin von seinen herausragenden Qualitäten überzeugt. Er wird auf den vielversprechenden Ergebnissen der letzten Jahre aufbauen und ein sehr erfolgreiches Unternehmen mit einem Premium Produkt und hoher Reputation in Bezug auf seine außerordentliche Qualität und Innovation weiter entwickeln und wichtige Schritt zur strategischen Neuausrichtung von Interwetten setzen.“

Dominik Beier, künftiger Speaker of the Board von Interwetten: „Es sind spannende Zeiten für Interwetten, welche ich mich freue als neuer Speaker of the Board maßgeblich mitgestalten zu können. Die Entwicklung des Unternehmens war in den letzten Jahren sehr positiv. Aufgrund des starken Management-Teams, der Qualität und Einsatzbereitschaft der hoch qualifizierten und langjährigen Mitarbeiter sowie des einzigartigen Produkts, sehe ich Interwetten sehr gut gerüstet für die nächsten Jahre um das enorme Wachstumspotenzial weiter voranzutreiben. Das Produktangebot zählt heute zum Besten, das es auf der Welt gibt – seien es die herausragenden Inhalte, beeindruckende Innovationen oder der preisgekrönte Kundenservice. Damit können wir Millionen von Kunden begeistern. Darauf aufbauend, werden wir weiter wachsen und die äußerst positiven Entwicklungen fortführen.“

Über Interwetten



Wetten ist unser Sport.

Interwetten ist einer der Pioniere der Branche und ermöglichte bereits 1997 als erster Anbieter Online-Wetten. Zudem erhielt das Unternehmen mit Hauptsitz auf Malta wiederholt Auszeichnungen für den besten Kundenservice. Interwetten bietet rund 1,8 Millionen Kunden aus über 200 Ländern beste Unterhaltung und generiert einen Wettumsatz von circa 1,4 Milliarden Euro. Neben der klassischen Sportwette rundet ein umfangreiches Live-Wetten-Angebot, Casino, Live-Casino und eine Vielzahl an spannenden Games das Portfolio ab.

Das Gründungsmitglied der European Gaming and Betting Association ist seit 2005 auf Malta durch die Malta Gaming Authority (MGA) lizensiert und hat seither Lizenzverfahren in Italien, Spanien, Schleswig-Holstein (Deutschland), Irland und Schweden erfolgreich abgeschlossen. In Deutschland hat sich Interwetten um eine bundesweite Sportwettenkonzession beworben und die qualifizierende Phase 2 des Verfahrens erreicht.

