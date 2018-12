Hainan Airlines bietet ab 21. Dezember Verbindung zwischen Shenzhen und Paris

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 20. Dezember hat Hainan Airlines den offiziellen Start einer Verbindung zwischen Shenzhen und Paris angekündigt. Die Strecke wird zweimal wöchentlich mit einem Boeing 787 Dreamliner bedient. Hainan Airlines' Jungfernflug HU757 wird am 21. Dezember um 1.15 Uhr Peking-Zeit vom Shenzhen Bao'an International Airport abheben und am gleichen Tag um 7.15 Uhr Ortszeit am Flughafen Zürich landen.

Ein Sprecher von Hainan Airlines sagte: "Von der neuen Nonstop-Verbindung zwischen Shenzhen und Paris profitieren Geschäfts- und Vergnügungsreisende. Außerdem fördert sie die wirtschaftliche, kulturelle und touristische Entwicklung der beiden Länder und bietet neue Perspektiven für die Zusammenarbeit zwischen der europäischen und chinesischen Wirtschaft."

Mit der Verbindung Shenzhen-Paris erweitert Hainan Airlines sein Streckennetz ab Shenzhen auf 16 internationale und regionale Verbindungen. Hainan Airlines hat die Flugverbindung zwischen Shenzhen und Europa, Australien und Südostasien maßgeblich vorangebracht. In Zukunft will Hainan Airlines auch weiterhin einen überragenden Kundenservice anbieten und seinen Fünf-Sterne-Service kontinuierlich verbessern, damit Passagiere in Sachen Komfort, Sicherheit und Freundlichkeit an Bord das bestmögliche Erlebnis haben.

Flugplan von Hainan Airlines für die Verbindung Shenzhen-Paris:

Flugnummer Flugzeugtyp Flugplan Abreiseort Abreisezeit Ankunftszeit Ankunftsort HU757 B787 Montag/Freitag Shenzhen 01.15 07.15 Paris HU758 B787 Montag/Freitag Paris 11.35 05.55 +1 Shenzhen

Hinweis: Die genauen Flugpläne finden Sie auf der offiziellen Website von Hainan Airlines.

