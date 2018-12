Großer Erfolg für die Aktion „Weihnachtswunder“

Dreitägige Spendenaktion für die Volkshilfe Wien in Kooperation mit C&A hat Weihnachtsgeschenke für über 150 Kinder eingebracht.

Wien (OTS) - Initiator, Lehrer und Bildungsexperte Daniel Landau zeigt sich hocherfreut über das Ergebnis der von ihm ins Leben gerufenen Aktion „Weihnachtswunder“. Drei Tage lang gab es Gelegenheit, in der C&A Filiale auf der Mariahilfer Straße 96-98 in 1070 Wien Bekleidung für Kinder und Jugendliche zu kaufen und vor Ort der Volkshilfe Wien zu spenden. Die gesammelten Kleidungsstücke werden als Weihnachtsgeschenke an Kinder und Jugendliche, die von der Volkshilfe Wien betreut werden, übergeben.

Daniel Landau: „In diesen gerade einmal drei Tagen kam eine unglaubliche Menge an Weihnachtsgeschenken zusammen für Kinder und Jugendliche, die sehr selten welche bekommen. Ich bin nach diesen Tagen zwar recht müde, aber sehr glücklich. Dank so vieler lieber Menschen wird dieses Weihnachtswunder für Kinder und Jugendliche wahr!“

„Wir betreuen Kinder und Jugendliche in verschiedensten Bereichen. Viele davon sind arm bzw. armutsgefährdet. Für sie ist neue Kleidung keine Selbstverständlichkeit und auch Weihnachtsgeschenke gehen sich bei vielen Familien finanziell nicht aus. Umso mehr möchte ich allen UnterstützerInnen dieser Aktion danken, dass sie dieses Weihnachtswunder möglich gemacht haben“, so Rudolf Hundstorfer, Vorsitzender der Volkshilfe Wien.

Für mehr als 150 Kinder und Jugendliche gibt es dank der zahlreichen Spenden heuer neue Winterbekleidung, insbesondere warme Jacken und Westen. Die ersten Packerl wurden bereits übergeben.

„Es freut mich, dass wir so viele SpenderInnen für unsere Aktion begeistern konnten. Ich möchte mich ganz herzlich bei C&A, allen OrganisatorInnen und freiwilligen HelferInnen bedanken. Danke für dieses Weihnachtswunder“, sagt Otto Knapp, Geschäftsführer der Volkshilfe Wien.

