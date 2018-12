Lotto: Zwei Sechser holen sich jeweils 500.000 Euro

Zwei Joker zu je 100.210,40 Euro

Wien (OTS) - Ein Spielteilnehmer aus Wien hatte bei der Ziehung am Mittwoch seiner Intuition vertraut und seine selbst ausgesuchten Zahlen in den zweiten Tipp seines Normalscheines gesetzt. Er tippte damit den Sechser und gewinnt 500.000 Euro, genau so viel wie ein Niederösterreicher, der seinen Sechser ebenfalls mit einem Normalschein erzielt.

Sechs Fünfer mit Zusatzzahl brachte die vergangene Ziehung. Ein Wiener erzielte seinen Gewinn dabei im zweiten Tipp seines Normalscheines, die Zahl 39 fehlte ihm zum ganz großen Gewinn. Aus dem Burgenland kommt ein weiterer Gewinner, der siebente Tipp auf seinem Normalschein war der gewinnbringende, es fehlte 7 zum Sechser. Zwei Steirer, ein Quicktipp, ein Normalschein, sind ebenfalls auf der Siegerstraße. Ihnen fehlte einzig 44 bzw. 39. Ein Kärntner ist ebenfalls mit einem Normalschein unter den Gewinnern (ohne die 44), und der sechste im Bunde ist ein Oberösterreicher, der ohne die Zahl drei gewinnt – wie alle anderen Gewinner auch: rund 17.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es zuletzt keinen Sechser. Das nutzten die Fünfer, denen die Einsätze des Sechsergewinnrangs zugutekamen. Die 68 Fünfer gewinnen jeweils mehr als 4.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Quittungen mit der richtigen Jokerzahl. Je 100.210,40 Euro erhalten die beiden Gewinner, die „ja“ zur richtigen Jokerzahl gesagt hatten. Es freuen sich in Vorarlberger und ein Burgenländer, die ihren Gewinn mit Lotto Quicktipps erzielen konnten.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19.12.2018

2 Sechser, EUR 500.000,00 6 Fünfer+ZZ zu EUR 16.991,70 118 Fünfer zu je EUR 942,50 218 Vierer+ZZ zu je EUR 153,00 4.678 Vierer zu je EUR 39,60 4.984 Dreier+ZZ zu je EUR 16,70 69.627 Dreier zu je EUR 4,80 176.583 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 11 20 29 39 44 Zusatzzahl: 38

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19.12.2018

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 68 Fünfer zu je EUR 4.202,40 2.854 Vierer zu je EUR 16,90 45.054 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 03 05 15 17 23 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19.12.2018

2 Joker zu EUR 100.210,40 20 mal EUR 8.800,00 96 mal EUR 880,00 1.040 mal EUR 88,00 9.539 mal EUR 8,00 99.177 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 5 0 5 7 6

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at