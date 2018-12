GEMEINSAM FEIERN: „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“

Die musikalische Weihnachtssendung zu 200 Jahre „Stille Nacht“ aus Flachau

Wien (OTS) - Stars, Weihnachtsklassiker und Festtagsstimmung – das präsentieren Sonja Weissensteiner und Harald Krassnitzer am Sonntag, dem 23. Dezember 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 bei „Zauberhafte Weihnacht im Land der ,Stillen Nacht‘“. Heuer steht die Sendung ganz im Zeichen des Jubiläums 200 Jahre „Stille Nacht, heilige Nacht“. Unter den musikalischen Gästen im Gutshof Flachau sind diesmal die Wiener Sängerknaben, Christina Stürmer, Ross Antony, die Amigos, Chris de Burgh, Boney M feat. Liz Mitchell, Melissa Naschenweng, Diatonische Expeditionen, Claudia Koreck, The Magic Platters, Stefan Mross, Semino Rossi, die Hollerstauden, die Kastelruther Spatzen, die Jungen Zillertaler sowie in Zuspielungen Elīna Garanča und Eva Lind.

In „Zauberhafte Weihnacht“ werden neben zahlreichen Weihnachtsmelodien auch die „Stille Nacht“-Entstehungs- und -Verbreitungsgeschichte präsentiert. Harald Krassnitzer meldet sich auch vom Achensee in Tirol. Hier versammeln sich mehr als 300 Blasmusiker, um „Stille Nacht, heilige Nacht“ ihre Reverenz zu erweisen. Weiter geht es nach Steyr. Unter dem Motto „Steyrs Stillste Nacht“ präsentieren Sängerinnen und Sänger aus Ober- und Niederösterreich sowie Besucherinnen und Besucher von Steyr den Titel „Still, still, still“. Darüber hinaus beleuchtet Krassnitzer auch die spannende Geschichte der Entstehung und der weltweiten Verbreitung von „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Die musikalischen Gäste und ihre Songs:

Die Wiener Sängerknaben: „Fröhliche Weihnacht überall“ Christina Stürmer: „Du erinnerst mich an mein Herz“, „Millionen Lichter“

Ross Antony: Weihnachtsmedley

Die Amigos: „Weihnachtsmärchen“

Chris de Burgh: „A Spaceman Came Travelling“, „The Bells of Christmas“, „The Lady in Red“

StudentInnen des Mozarteums: „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ Boney M feat. Liz Mitchell: „Mary’s Boy Child“

Melissa Naschenweng: „So a Wunder“

Diatonische Expeditionen: „Deiner!“

Claudia Koreck: „Ruck ma olle wieder näher zam“

The Magic Platters: „We Wish You a Merry Christmas“ und Hitmedley Stefan Mross: „A Weihnacht, wie’s früher war“

Semino Rossi: „Leise rieselt der Schnee“, „La canción del tamborilero“

Die Hollerstauden: „Happy X-Stress“

Die Kastelruther Spatzen: „Weihnacht für alle“, „Weihnacht bei uns daheim“

Die Jungen Zillertaler: „Wenn der Christbaum brennt“

Elīna Garanča (in Steyr): „Ave Maria (Giulio Caccini)“

Eva Lind (am Achensee): „Macht hoch die Tür'“

GEMEINSAM FEIERN mit weihnachtlicher Tradition, Brauchtum, Kulinarik und Musik

„Magische Weihnachten“ macht am 23. Dezember im Marchfeld Station und zeigt die lokalen Weihnachtsvorbereitungen. „Magische Neujahrsbräuche“ stehen am 31. Dezember auf dem Programm. Bei „Schmeckt perfekt“ gibt es immer werktags Rezeptideen von den Spitzenköchinnen und -köchen, bei „Andi & Alex am Sonntag“ (23. und am 30. Dezember) dreht sich ebenfalls alles um Speisen für Weihnachten und Silvester. Weihnachtliches Brauchtum am Klopeiner See und in Südkärnten steht am Heiligen Abend im Mittelpunkt der „Bergweihnacht mit Zabine Kapfinger“. Kulinarische Streifzüge bietet auch „Aufgetischt“: Am 25. Dezember mit „Musik, Musik“, am 1. Jänner mit „Wiener Neustadt“ und am 6. Jänner mit dem „Großglockner“. Adventliches und Weihnachtliches stehen auch im Mittelpunkt von „Guten Morgen Österreich“ und „Daheim in Österreich“.

GEMEINSAM FEIERN mit Stars und Musik

Am 24. Dezember lässt Alfons Haider mit der „Starweihnacht“ den Heiligen Abend ausklingen. Viel Musik, spektakuläre Artistik, überraschende Duette und tolle Musical-Inszenierungen erwarten das Publikum am 25. Dezember bei der „Helene Fischer Show 2018“. „Party, Hits & magische Momente“ bietet die „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ live am 31. Dezember. Beim finalen Countdown zum Jahreswechsel feiern die beiden Moderatoren in der TipsArena in Linz gemeinsam mit zahlreichen Stars, Showacts und Hits zum Mittanzen und Mitfeiern hinein ins neue Jahr.

