Salzburger EU-Gipfelgespräch am Untersberg mit Landtagspräsidentin Pallauf

Fortsetzung der Bundesländer-Gesprächsreihe von EU-Parlament und ÖGfE mit Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf und SchülerInnen des BG St. Johann im Pongau

Wien (OTS) - Im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs und im Vorfeld der EU-Wahlen 2019 fuhren am Dienstag, 18.12., die Salzburger Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, SchülerInnen und Lehrerinnen des BG St. Johann im Pongau, Gabriela Tahir von Europe Direct Salzburg sowie Thomas Weber, Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich, zu einem EU-Gipfelgespräch mit der Seilbahn auf den tief verschneiten Untersberg.

Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf betonte im angeregten Gedankenaustausch auf dem Untersberg-Gipfel: "Gerade im Hinblick auf Europa und die kommenden Europawahlen gilt für jeden und jede: Es hängt nicht alles von mir ab, aber es kommt auf mich an! Diese Wahlen werden entscheidend dafür sein, in welche Richtung sich die EU weiter entwickelt.“

Pallauf plädierte dafür vom Wahlrecht Gebrauch zu machen und eine Europapolitik in Richtung des europäischen Zusammenhalts und der europäischen Freiheiten zu unterstützen.

Gleichzeitig wies die Landtagspräsidentin darauf hin, dass Salzburg zu den Nettoempfängern bei EU-Mitteln gehört. Und sie erinnerte daran, dass am Anfang des europäischen Einigungsprojektes das Europa der Regionen gestanden ist: „Diesen regionalen Ansatz gilt es wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen, dann wird die EU zum win-win-Erfolgsprojekt für die Regionen sowie für die gesamte Union.“

Thomas Weber vom Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich erklärte die Intention dieser Gesprächsreihe: „Die EU-Gipfelgespräche führen uns quer durch Österreich und seine Berge. Bis zu den Europawahlen am 26. Mai 2019 wollen wir bundesländerspezifische EU-Fragen mit EntscheidungsträgerInnen vor Ort diskutieren. Unser Ziel: regionale Schwerpunkte kennenlernen, die Sensibilität für europäische Zusammenhänge schärfen und dazu beizutragen, die Wahlbeteiligung in Österreich zu steigern.“



Den pro-europäischen Geist zu fördern, ist die generelle Absicht der EU-Gipfelgespräche, die das Europäische Parlament gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik veranstalten. Thomas Weber: „Unser Motto lautet ‚Einen Rucksack für Europa packen!‘ Die Salzburger Inhalte für diesen Rucksack mit EU-Anliegen aus den Bundesländern haben wir heute am Untersberg von Frau Landtagspräsidentin Pallauf und den SchülerInnen des BG St. Johann im Pongau mitgenommen. Salzburg ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie es gelingen kann, wirtschaftlich wie kulturell vom gemeinsamen Europa zu profitieren. Wir laden vom Untersberg aus alle Salzburger Bürgerinnen und Bürger ein, sich an der Informationskampagne „Diesmal wähle ich“ zu beteiligen, um eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu erreichen."

Hintergrund

Die EU-Gipfelgespräche-Tournee von Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) führt durch alle Bundesländer und bietet Politik, Zivilgesellschaft bzw. MedienvertreterInnen Gelegenheit auch über diesen Draht ihre europäischen Ideen, Vorschläge, Anliegen etc. in die Diskussion rund um Ratspräsidentschaft und EU-Wahlen einfließen zu lassen.

Die jeweiligen länderspezifischen Ergebnisse werden abschließend in einer Diskussion der SpitzenkandidatInnen zur EU-Wahl im Mai 2019 thematisiert.

