Santander Consumer Bank begrüßt 30.000ste Sparkundin

Seit 2013 bietet das österreichische Finanzinstitut mit „BestSparen“ Tages- und Festgeldkonten an.

Mit unseren Konditionen sind wir nach wie vor unter den Bestanbietern am Markt. Wir verwalten mittlerweile Spareinlagen von knapp 1,5 Milliarden Euro – das ist ein Rekordwert. Olaf Peter Poenisch, CEO Santander Consumer Bank

Wien (OTS) - Im vierten Quartal 2018 knackte die Santander Consumer Bank die 30.000-Kunden-Marke im Sparbereich. CEO Olaf Peter Poenisch begrüßte die „Jubiläums-Kundin“ Anfang Dezember persönlich in der Wiener Firmenzentrale und überreichte ihr als kleines Dankeschön für ihr Vertrauen ein neues Smartphone.

„Die Kunden überlegen sehr genau, wem sie ihr Erspartes anvertrauen. Die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Angeboten ist aufgrund der zahlreichen Online-Vergleichsportale enorm. Umso mehr freut es uns, dass unsere ‚BestSparen‘-Produkte bei vielen Österreicherinnen und Österreichern die erste Wahl sind. Mit unseren Konditionen sind wir nach wie vor unter den Bestanbietern am Markt. Wir verwalten mittlerweile Spareinlagen von knapp 1,5 Milliarden Euro – das ist ein Rekordwert. Mehr als zwei Drittel davon liegen auf Tagesgeldkonten“, sagt Poenisch.

Online-Kontoeröffnung und kostenlose Kontoführung

Seit Oktober 2013 bietet das Finanzinstitut Tages- („BestFlex“) und Festgeldkonten („BestFix“) an. Aktuell bietet die Santander Consumer Bank für Tagesgeld 0,4 Prozent Zinsen p.a. (1) bei täglicher Verfügbarkeit und monatlicher Zinsgutschrift. Es gibt keine Mindesteinlage. Die Zinsen für Festgeld bei einer Laufzeit von drei bis 36 Monaten liegen bei 0,4 bis 1,0 Prozent p.a. (2). Die Mindesteinlage beträgt 2.500 Euro. Die Kontoeröffnung und -führung erfolgt online über die Website (www.santanderconsumer.at) und ist sowohl für Tages- und Festgeldkonten kostenlos. Die Santander Consumer Bank besitzt eine österreichische Banklizenz und unterliegt damit der gesetzlichen Einlagensicherung in Österreich.

(1) Zinssatz variabel, zuletzt geändert am 07.11.2018. Gültig bis auf Widerruf

(2) Gültig bis auf Widerruf

Pressefoto zum Download [1 MB]

Bildtext : Santander Consumer Bank CEO Olaf Peter Poenisch bedankt sich mit einem kleinen Präsent bei der "Jubiläumskundin" aus Wien für ihr Vertrauen.

Fotocredits : Santander Consumer Bank; Abdruck honorarfrei

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank mit Schwerpunkt Konsumfinanzierung und seit 2009 am Markt vertreten. Das Institut mit Sitz in Wien ist mit über 490.000 Kundenverträgen und rund 2.600 Partnern aus dem Waren- und Kfz-Handel führend bei Warenfinanzierungen über den Handel sowie der größte markenunabhängige Auto- und Motorrad-Finanzierer in Österreich (Stand 30.6.2018). Zum Produktportfolio der Bank gehören Barkredite, Teilzahlungen, Autokredite und Leasing, CashCards sowie Versicherungen. Darüber hinaus ist Santander mit Tages- und Festgeldprodukten im Einlagengeschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt 400 MitarbeiterInnen und betreibt 30 Filialen österreichweit. Mit dem Kundenservice-Center in Eisenstadt ist das Finanzinstitut ein bedeutender regionaler Arbeitgeber. Santander wurde in Österreich als „Top Employer 2018“ ausgezeichnet und trägt das Gütesiegel „Top Service 2018“ für herausragende Servicequalität und Kundenorientierung. Die Bank besitzt eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Teil der Banco Santander, S.A. Die internationale Santander Gruppe ist die größte Bank der Eurozone gemessen an der Marktkapitalisierung von 88,41 Milliarden Euro. Der Fokus liegt auf dem Privat- und Firmenkundengeschäft in den zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Mit über 200.000 MitarbeiterInnen und 133 Millionen Kunden zählt die Santander Gruppe zu den global führenden Finanzinstituten (Stand 31.12.2017).

Rückfragen & Kontakt:

Santander Consumer Bank GmbH

Mag. Robert Hofer

Telefon: +43 (0)676 8131 9520

E-Mail: robert.hofer @ santanderconsumer.at