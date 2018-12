Land NÖ schließt Fördervereinbarung mit Bergrettung ab

LH Mikl-Leitner, LR Königsberger-Ludwig: 400.000 Euro jährlich im Zeitraum 2019 bis 2023

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Land Niederösterreich schließt mit der Landesorganisation Niederösterreich/Wien der Österreichischen Bergrettung einen neuen Fördervertrag ab. In den Jahren 2019 bis 2023 wird das Land die niederösterreichische Bergrettung mit einer Förderung in der Höhe von 400.000 Euro pro Jahr unterstützen. Dieser Beschluss wurde in der letzten Sitzung der NÖ Landesregierung gefasst.

Freiwilligkeit und Ehrenamt haben in Niederösterreich einen ganz besonderen Stellenwert, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu diesem Beschluss: „Die Bergrettung ist eine tragende Säule der großen Sicherheitsfamilie in Niederösterreich. Die Helferinnen und Helfer der Bergrettung zeichnen sich durch große Einsatzbereitschaft und ebenso große Kompetenz aus. Sie haben bereits in vielen schwierigen Situationen geholfen und viele Menschenleben gerettet. Daher wollen wir dieses großartige Engagement auch nach besten Kräften unterstützen.“

„Rettungseinsätze im alpinen Gelände sind keine einfache Sache, sondern ein Job für hochspezialisierte Einsatzkräfte“, erklärt NÖ Gesundheitslandesrätin Königsberger-Ludwig. Als Sicherheitsnetz im alpinen Raum sorge die Bergrettung im Notfall zuverlässig für professionelle Hilfe. „Die finanzielle Unterstützung der Rettungseinheit ist deswegen ein großes Anliegen des Landes Niederösterreich, zumal die Aufgabenstellungen in den Bergen ständig wachsen“, spricht Königsberger-Ludwig für die ehrenamtliche Arbeit allen Bergretterinnen und Bergrettern Dank und Anerkennung aus.

Die Bergrettung hat es sich zum Ziel gemacht, abseits des öffentlichen Straßennetzes im unwegsamen, insbesondere alpinen Gelände Verunglückten, Vermissten, Erkrankten oder sonst in Not Geratenen zu helfen, sie zu suchen, zu versorgen, zu bergen und abzutransportieren. Im Jahr 2017 wurden von den 1.330 ehrenamtlichen Retterinnen und Rettern 682 Einsätze geleistet.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse