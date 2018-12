Jozef Gašparík Ltd. ist neuer Partner der Cashback World in der Slowakei

Graz (OTS) - Jozef Gašparík Ltd., einer der größten Fleischproduktions- und Metzgereiunternehmen in der Slowakei, ist ab sofort Partner der Cashback World. Die internationale Shopping Community baut damit die Vorteile für ihre Mitglieder weiter aus.

Ab sofort können sich Fleischliebhaber beim Einkaufen in einer der 22 Gašparík-Niederlassungen in der Slowakei über die attraktiven Einkaufsvorteile der Cashback World freuen. Als Mitglied der Shopping Community sichern sie sich 1% Cashback und 1 Shopping Point pro 100 Euro Einkauf.

„Unser Erfolg fußt maßgeblich auf der Bewahrung traditioneller Rezepte und der Einhaltung strenger hygienischer und technologischer Standards – nur so können wir unseren Kunden Produkte von bester Qualität anbieten. Wir freuen uns, durch die Zusammenarbeit mit der Cashback World unseren Kundenstamm festigen und neue Kunden dazugewinnen zu können“ , sagt Róbert Gašparík, Eigentümer und Geschäftsführer von Jozef Gašparík Ltd.

„Mit der Cashback World ermöglichen wir unseren Mitgliedern, zu günstigen Konditionen qualitativ hochwertige regionale Produkte zu erwerben – und das nun auch bei Jozef Gašparík Ltd. Außerdem legen wir großen Wert darauf, lokale Unternehmen in ihrer Entwicklung zu unterstützen und die Wirtschaft in den Regionen zu fördern“, freut sich Laura Bertoldová, Head of Marketing von myWorld Slowakei, dem Betreiber der Cashback World in der Slowakei.

Sämtliche Partnerunternehmen, bei denen man exklusive Einkaufsvorteile nutzen kann, findet man auf www.cashbackworld.com sowie über die Cashback App, die im Google Playstore und im Apple App Store erhältlich ist.

Über Jozef Gašparík Ltd.

Das Fleischproduktions- und Metzgereiunternehmen Jozef Gašparík Ltd. wurde 1995 gegründet und bietet seinen Kunden hochqualitative Fleisch- und Wurstwaren. Aufgrund seines hohen Qualitätsanspruches und der strengen Einhaltung technologischer und hygienischer Standards wurden die Produkte des Unternehmens bereits mehrfach ausgezeichnet: mit dem Danubius Gastro 2017 und dem Danubius Gastro 2018. Darüber hinaus verfügt Jozef Gašparík Ltd. über das Qualitätssiegel SK Gold. In der Slowakei gibt es mehr als 20 Niederlassungen von Jozef Gašparík Ltd. Mehr auf www.gasparikmasovyroba.sk.

Über die Cashback World

Die internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Zusätzlich stellt die Cashback World Unternehmen ein effizientes und innovatives Kundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 47 Märkten vertreten. 11 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 120.000 Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile. Mehr auf www.cashbackworld.com.

