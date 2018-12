CannTrust zur aktuellen Geschäftssituation

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) -

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen", TSX: TRST), einer der führenden lizenzierten Produzenten von Cannabis in Kanada und bei den Canadian Cannabis Awards 2018 als "Top Licensed Producer of the Year" ausgezeichnet, liefert einen Lagebericht zu den jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die Expansionspläne des Unternehmens.

Phase-II-Expansion

Die Phase-II-Expansion, für die alle Genehmigungen vorliegen und mit der das Unternehmen seine Kapazität auf 50.000 kg pro Jahr steigern will, bleibt auf Kurs. CannTrust erwartet die erste Ernte aus dem Expansionsprojekt in Q1/19. Die Bauarbeiten am letzten Abschnitt sollen bis Januar 2019 abgeschlossen sein.

Phase-III-Expansion

Neben der Phase-II-Expansion errichtet das Unternehmen ein ca. 3.250 Quadratmeter großes Gewächshaus neben dem bestehenden Gewächshaus. Für dieses Projekt liegen ebenfalls alle Genehmigungen vor.

Am 15. Oktober 2018 verabschiedete der Stadtrat von Pelham ein vorläufiges Kontrollstatut, das es ihm erlaubt, die Ordnungspolitik zur Flächennutzung sowie Regelungen in Zusammenhang mit dem Cannabis-Gewerbe zu prüfen. Das Statut beschränkt die Nutzung von Flächen, für die noch keine Bebauungsgenehmigung vorliegt und die für Cannabis-Zwecke vorgesehen sind, für ein Jahr.

CannTrust hat die Genehmigungen für seine Phase-III-Expansion vor der Verabschiedung des vorläufigen Kontrollstatuts beantragt. Darunter fällt die Expansion auf die benachbarten, angekauften ca. 8 Hektar Land. CannTrust hat noch nicht alle notwendigen Genehmigungen erhalten, um mit der Phase-III-Expansion fortzufahren. Das Unternehmen ist aber in laufenden Gesprächen mit der Kommune, um die notwendigen Genehmigungen einzuholen, und prüft derzeit verschiedene Alternativen, um seine Kapazitätsziele zu erreichen.

"Ursprünglich haben wir in Zusammenhang mit unserer Phase-III-Expansion 10 Genehmigungen beantragt. Die Gespräche mit der Kommune über den Erhalt dieser Genehmigungen dauern noch an", sagte Michael Camplin, Geschäftsführer des Niagara-Standorts von CannTrust. "Wir respektieren das Verfahren der Stadt Pelham. Wir haben mehrere strategische Alternativen aufgereiht, und Pelham ist eine davon."

Angesichts der hohen Nachfrage nach den Medizinal- und Genussmittelprodukten des Unternehmens hatte CannTrust bereits vor der Verabschiedung dieses Statuts zahlreiche Alternativen in Betracht gezogen, um seine Kapazität jenseits der Phase-III-Expansion auszubauen. Die Flächennutzungsprüfung durch die Stadt Pelham kann dazu führen, dass diese Wachstumsinitiativen beschleunigt werden.

CannTrust führt Gespräche mit anderen Gewächshausbetreibern und erwägt außerdem die Vergrößerung des Freilandanbaus am gleichen Ort wie die Phase-III-Expansion. Der Freilandanbau erfordert eine Genehmigung Health Canada, ist eine sehr kostengünstige Alternative und mit der Ernte können Extraktprodukte des Unternehmens rezeptiert werden.

"Parallel zu den Gesprächen mit der Kommune treiben wir aktiv die Schritte voran, um im Herbst 2019 unsere erste Ernte einzufahren und bis Ende 2019 eine Kapazität von 100.000 kg zu erreichen", sagte Peter Aceto, CannTrusts CEO. "Das Ausweichen auf weitere Gewächshäuser und der Freilandanbau sind beides praktikable Lösungen, mit denen wir unsere Produktionsziele erreichen können. Wir werden die Anleger informieren, falls sich unsere Produktionsziele aufgrund laufender Entwicklungen ändern."

Informationen zu CannTrust

CannTrust ist ein staatlich regulierter, lizenzierter Produzent von Medizinalcannabis und Cannabis für Genusszwecke in Kanada. CannTrust wurde von Apothekern gegründet und blickt als Anbieter von Medizinalcannabis auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen zurück. Seine getrockneten, Extrakt- und Kapselprodukte werden von mehr als 57.000 Patienten konsumiert. Das Unternehmen betreibt seine ca. 42.000 Quadratmeter große Niagara Perpetual Harvest Facility.

CannTrust arbeitet an der Entwicklung von Nanotechnologie, um neue Produkte für medizinische und Genusszwecke, Beauty, Wellness und Haustiere hervorzubringen. Durch eine strategische Partnerschaft mit Cannatrek Ltd. in Australia und ein Joint Venture mit STENOCARE in Dänemark hat sich das Unternehmen international positioniert. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen beim Vertrieb von Genussprodukten in Kanada über Kindred Canada mit Breakthru Beverage Group zusammengetan. CannTrust ist der Forschung und Innovation verpflichtet. Seine Kollaboration mit McMaster University in Ontario und Gold Coast University in Australien verfolgt das Ziel, einen Beitrag zur evidenzbasierten Erforschung des Konsums und der Wirksamkeit von Cannabis zu leisten.

CannTrust ist stolz auf seine Auszeichnung als "Top Licensed Producer of the Year" bei den Canadian Cannabis Awards 2018. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.canntrust.ca.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den gültigen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrusts derzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren. Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen sind durch den Gebrauch zukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten", "wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "antizipieren", "potenziell"", "vorgeschlagen", "schätzen" und ähnliche Wörter, einschließlich entsprechender Verneinungen und grammatikalischer Abwandlungen, bzw. durch Aussagen über gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten "könnten" "würden oder "werden", sowie durch Diskussion von Strategien erkennbar.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von der Geschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten Einschätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen, Prognosen, Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen, die keine Tatsachendarstellungen sind. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen in Zusammenhang mit internen Erwartungen, Erwartungen bezüglich der tatsächlichen Produktionsmengen, Erwartungen zur zukünftigen Anbaukapazität, Aussagen in Zusammenhang mit dem zukünftigen Produktangebot, Erwartungen bezüglich der zukünftigen Legalisierung essbarer Cannabisprodukte in Kanada, Erwartungen in Zusammenhang mit dem Abschluss etwaiger Kapitalprojekte oder Erweiterungen sowie der Genehmigung zum Börsengang des Unternehmens mit Stammaktien an der NYSE. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mit der allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenen Ereignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen und behördlichen Entwicklungen; Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung von internen und externen Quellen und/oder Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung zu günstigen Konditionen; der kanadischen Cannabis-Branche im Allgemeinen; CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner Geschäftsstrategien; Konkurrenz; Ernteausfall; NYSE-Genehmigung und anderen Risiken.

Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen uns Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden. Außer in den gesetzlich geregelten Fällen verpflichtet CannTrust sich nicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen und Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Bei der Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und anderen Warnungen beachten, die in CannTrusts jährlichem Informationsblatt (AIF, Annual Information Form) vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und auf SEDAR unter http://www.sedar.com einzusehen ist. Die im AIF vermerkten Risikofaktoren und anderen Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beschrieben sind.

Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Copyright © 2018 CannTrust Holdings Inc.

Medienarbeit:



Sybil Eastman



Tel.: +1-888-677-1477



media @ canntrust.ca

Investor Relations:



Marc Charbin



416-519-2156 x2232



investor @ canntrust.ca