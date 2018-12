Oö. Volksblatt: "Win-win-Situation?" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 20. Dezember 2018

Linz (OTS) - Eine Win-win-Situation für Ärzte und Versicherte haben nach Darstellung ihrer leitenden Funktionäre OÖ Gebietskrankenkasse und die Ärztekammer OÖ ausgehandelt: Den Patienten winken kürzere Wartezeiten, den Ärzten wiederum honoriert die GKK ihren — wie es wörtlich heißt — „besonderen Einsatz gegen Versorgungsengpässe durch außerordentliche Zugeständnisse“. Das ist zum einen eine Honorarerhöhung um fünf Prozent schon für heuer und die Lockerung diverser Limits. Was an dieser Win-win-Situation freilich ein bisschen stutzig macht, ist die Kassen-Argumentation: Die „Zugeständnisse an die Ärzte und Verbesserungen für die Versicherten“ seien nur möglich, weil die Kasse „Reserven für schwierige Situationen“ habe. Möglicherweise ist diese schwierige Situation — Wartezeiten, zu wenige Kassenstellen — ja erst deswegen entstanden, weil man in den letzten Jahre zu sehr am Geld gesessen ist. Aktuell ist die Beitragssituation jedenfalls angesichts eines Beschäftigungsrekords kaum als „schwierig“ zu bezeichnen. Dass jetzt, im Vorfeld der bevorstehenden Reformen im Sozialversicherungsbereich, dieses Geld plötzlich viel lockerer sitzt, freut Ärzte wie Patienten. Dennoch: Ein bisschen nach Reparaturmedizin in letzter Sekunde riecht das schon.

