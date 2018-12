Pamela Rendi-Wagner gratuliert der neuen Präsidentin des Renner-Instituts Doris Bures

„Neue Impulse für politische Akademie der SPÖ“

Wien (OTS/SK) - „Ich freue mich, dass Doris Bures meine Einladung, für die Präsidentschaft des Renner-Instituts zu kandidieren, angenommen hat und einstimmig gewählt wurde“, gratuliert SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures zur Wahl. „Das Renner-Institut ist der ‚Think Tank‘ und damit ein ganz wichtiges Herzstück unserer Partei. Und die kennt kaum jemand so gut wie Doris Bures. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es ihr als Präsidentin des Renner-Instituts gelingen wird, den politischen Diskurs mit neuen, kreativen Ideen zu fördern, und die politischen Aktivitäten und Positionen in unserer Partei weiterzuentwickeln“, so Rendi-Wagner heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Doris Bures ist eine erfahrene, zutiefst überzeugte und engagierte Sozialdemokratin, die unserer politischen Akademie neue Impulse geben wird. Ich wünsche ihr für diese Aufgabe alles Gute!“, so Rendi-Wagner. ****

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493