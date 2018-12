"NEORIS-Erkenntnisbericht 2019: Das unmögliche überdenken, um Geschäftschancen und Interaktion ganz neu zu entfachen"

Miami (ots/PRNewswire) - NEORIS veröffentlicht den Erkenntnisbericht für das Jahr 2019 mit dem Titel "RETHINK IMPOSSIBLE" (UNMÖGLICH ÜBERDENKEN). Es handelt sich dabei um eine fesselnde Analyse der Trends und neuen Technologien, die Unternehmen dazu bringen, ihren Wert, ihre Kundenbeziehungen und ihre Kernziele zu hinterfragen.

Der Bericht bietet branchenbezogene Perspektiven und Trends, die Unternehmen dazu zwingen, einst für unmöglich befundene Chancen erneut zu überdenken.

Enthaltene Themen:

Die vernetzte Welt: definiert Technologieinnovationen, die die bisherigen Grenzen von Geschäftsbeziehungen sprengen und unerforschte Interaktionen kultivieren;

definiert Technologieinnovationen, die die bisherigen Grenzen von Geschäftsbeziehungen sprengen und unerforschte Interaktionen kultivieren; Branchenspezifische Einblicke: behandeln die vier Branchen Finanzdienstleistungen, Produktion, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Medien und benennen transformative Geschäftspfade zu Lösungen und Innovationen;

behandeln die vier Branchen Finanzdienstleistungen, Produktion, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Medien und benennen transformative Geschäftspfade zu Lösungen und Innovationen; Die neue Herausforderung der 360-Grad-Visibilität: erläutert fortschrittliche Analysemethoden, die branchenübergreifend für hyper-personalisierte Interaktionen sorgen;

erläutert fortschrittliche Analysemethoden, die branchenübergreifend für hyper-personalisierte Interaktionen sorgen; Cyber-Resilienz: hebt kritische Gefahren für das Jahr 2019 und darüber hinaus hervor;

hebt kritische Gefahren für das Jahr 2019 und darüber hinaus hervor; Kultur-Transformation: gestaltet die traditionelle Unternehmenskultur neu, um bereichernde Zusammenarbeiten zu fördern, globale Teams auf eine Linie zu bringen und das Ergebnis insgesamt zu harmonisieren;

gestaltet die traditionelle Unternehmenskultur neu, um bereichernde Zusammenarbeiten zu fördern, globale Teams auf eine Linie zu bringen und das Ergebnis insgesamt zu harmonisieren; Tech-Innovation: wandelt das, was einst unmöglich schien.

"Es kommen stetig neue ausgeprägte Technologien auf den Markt, die die Verlagerung globaler Interaktionen und Beziehungen gefährden... Ist es möglich, durch die übergreifende Anwendung der eigenen und der Erkenntnisse anderer in Ihrer Branche wertschöpfend zu arbeiten? Ist Ihr Geschäftsmodell gewillt, revolutionäre agile Paradigmen anzuwenden? Wenn Ihre Antwort "Ja" lautet, wird unser Bericht Ihre Reise durch den digitalen Umbruch nur noch beschleunigen", so Martin Mendez, NEORIS CEO.

"Kürzlich erzielte Fortschritte in den Bereichen Deep Learning, Konversationstechnologie und intelligente Prozessautomatisierung ermöglichen es Unternehmen, ihre Kernwerte und Marktpositionierung ganz neu zu erdenken. Der Bericht zitiert dazu Fallstudien, fundierte Recherchen und Betrachtungsweisen weltweit agierender NEORIS-Anwender. Er bietet einen 18-Monats-Ausblick bezüglich Trends, die Herausforderungen für Datenschutz, Ethik, globale Partnerschaften und kulturelle Interaktionen bedeuten", so Anthony DeLima, Head of Digital Transformation und Global CTO bei NEORIS.

