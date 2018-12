Leipzig Highlights 2019 (FOTO)

Leipzig (ots) - 30 Jahre Friedliche Revolution

Leipzig begeht 2019 den 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution. Bei der entscheidenden Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 demonstrierten mehr als 70.000 Menschen für Freiheit und Demokratie. Ihr gewaltloser Protest bereitete die Voraussetzung für den Mauerfall und die Einheit Deutschlands. Das Lichtfest 2019 erinnert an die Ereignisse und bildet damit den emotionalen Höhepunkt im Rahmen zahlreicher Gedenkveranstaltungen. www.lichtfest.leipziger-freiheit.de/

Ein Festjahr für Clara Schumann

Clara Schumann, Leipzigs berühmteste Musikerin und Komponistin, verbrachte ihre ersten 25 Lebensjahre in der Stadt, gab im Alter von neun Jahren ihr erfolgreiches Konzertdebüt im Gewandhaus zu Leipzig und heiratete Robert Schumann in Leipzig. Im Jahr 2019 jährt sich ihr 200. Geburtstag. Mit dem Projekt CLARA19 lässt sie die Stadt an originalen Schauplätzen hochleben. Mit einer Festveranstaltung wird CLARA19 am 26. Januar eröffnet. Den Höhepunkt bilden die Schumann-Festwochen vom 12. bis 29. September, die sich um den Geburtstag und Hochzeitstag ranken. http://ots.de/L93Ces

Bachfest Leipzig

Zu Ehren Johann Sebastian Bachs findet jedes Jahr das beliebte Bachfest Leipzig statt. 2019 wird die "höfische" Seite in Bachs Oeuvre unter dem Motto "Hof-Compositeur" Bach hörbar gemacht. Sein Wirken an verschiedenen Höfen motivierte ihn zu vielseitigen Kompositionen. Es entstanden prachtvolle Festmusiken, virtuose Instrumentalwerke und innovative Kirchenmusik. Das Bachfest Leipzig 2019 findet vom 14. bis 23.06.2019 statt. www.bachfestleipzig.de/de/bachfest

100 Jahre Bauhaus

Leipzig feiert 2019 das 100-jährige Jubiläum der Bauhaus-Architektur. Im Stadtzentrum und den Außenbezirken sind viele architektonische Meisterwerke der 1920er und 1930er Jahre zu finden. Gleichzeitig werden verschiedene Ausstellungen organisiert. Vom 18. April bis 29. September zeigt das GRASSI Museum für Angewandte Kunst die Ausstellung "Bauhaus_Sachsen". Das Museum für Druckkunst organisiert vom 30. Juni bis zum 27. Oktober die Ausstellung "Druckkunst 1919 - Das Bauhaus und seine Vorläufer im grafischen Gewerbe". www.leipzig.travel/de/kultur/architektur/bauhaus-in-leipzig/

Rückfragen & Kontakt:

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH

Eileen Klötzer

Tel.: +49 341 7104-200

E-Mail: e.kloetzer @ ltm-leipzig.de