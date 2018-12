Robertshaw schließt Übernahme der CastFutura S.p.A ab

Itasca, Illinois (ots/PRNewswire) -

"CastFutura hat für Robertshaw im Rahmen des Ausbaus unserer Präsenz in Europa, dem Mittleren Osten und Brasilien strategische Wichtigkeit. Mit der Hinzunahme von CastFutura und ihrer auf dem Markt führenden Verbrennungssteuerung schaffen wir das umfassendste Portfolio der Produkte für Gassteuerung und Systeme für Originalgerätehersteller in den Bereichen Haushaltsgeräte, Großküchen und Heizung", sagte Mark L. Balcunas, CEO und Präsident von Robertshaw.

Marco Bonfigli, CEO von CastFutura, kommentierte: "CastFutura ist erfreut darüber, Teil der Robertshaw-Familie zu werden und über den zusätzlichen Wert, den die vereinten Unternehmen für unsere Kunden und deren Anwendungen bereitstellen."

Robertshaw übernimmt die ca. 750 Mitarbeiter von CastFutura sowie Hauptsitz und Konstruktionszentrum von CastFutura in Terno D'Isola (Italien) und die Betriebe in Bulgarien, Polen, Ungarn, Italien und Brasilien.

Robertshaw wurde bei dieser Transaktion von Hogan Lovells beraten. CastFutura wurde von William Blair (Finanzen) und Accinni, Cartolano & Associati (Recht) beraten.

Informationen zu CastFutura S.p.A.

Das im italienischen Terno D'Isola ansässige CastFutura bedient in erster Linie Kunden in den Bereichen Haushaltsgeräte und Heizung in Europa, dem Mittleren Osten und Südamerika. Das Unternehmen ist führend auf den Märkten für Brenner, Thermoelemente, Zündkerze, Zünder und Schalterelemente für Kochfelder und Öfen sowie Zündelektroden für ein breites Spektrum von Heizungsanlagen, zu denen auch Standard- und hocheffiziente Brennwertheizkessel zählen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.castfutura.com.

Informationen zu Robertshaw

Robertshaw ist ein weltweit tätiges Konstruktions-, Planungs- und Fertigungsunternehmen, das entscheidende Komponenten zur Energiesteuerung und Durchflusskontrolle für Großgeräte anbietet und sein Portfolio und seine Technik auch für angrenzende Märkte und den Zubehörmarkt einsetzt. Zu den Kernbereichen zählen Steuerungen für Waschmaschinen und Trockner, Spülmaschinen, Kühlschränke, Elektro- und Gasherde, Eismaschinen, Durchflussregler, Boiler, Gasventile für Etagen- und Zentralheizungen sowie Temperatur- und Flüssigkeitsregler für die Automobilindustrie und den Off-Road-Bereich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.robertshaw.com.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt: Andy Culver, andy.culver @ robertshaw.com, +1 630.260.3031

Logo - mma.prnewswire.com/media/774970/Robertshaw_Logo.jpg