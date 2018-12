Bruegel-Finale im Kunsthistorischen Museum: Am letzten Wochenende bis 1 Uhr Früh in die Ausstellung!

Zeitfenster-Tickets für die Abende vom 12. und 13.1. ab Montag, 7.1. um 9 Uhr erhältlich

Die Bruegel-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum geht in die finale Phase und erlebt einen ungebrochenen BesucherInnen-Ansturm: Seit Anfang Dezember sind alle Zeitfenster-Tickets online ausverkauft, an der Tageskassa des Kunsthistorischen Museums sind derzeit noch Restkontingente erhältlich.

Um noch möglichst viele Menschen an dem „once in a lifetime“-Erlebnis der Bruegel-Ausstellung teilhaben lassen zu können, bietet das Kunsthistorische Museum nun an den letzten beiden Abenden eine zusätzliche Sonderöffnung an: Am 12. und 13. Jänner öffnen wir die Ausstellung von 18.30 Uhr bis 1 Uhr früh. Für diese beiden Abende bieten wir spezielle Zeitfenster-Tickets an, die ab 7. Jänner 2019 um 9 Uhr früh im Vorverkauf erhältlich sind – sowohl online als auch an der Kassa des Kunsthistorischen Museums. Der Normalpreis beträgt 20 Euro, der ermäßigte Preis 16 Euro. JahreskartenbesitzerInnen können sich nach Verfügbarkeit an der Museumskassa ein gratis Zeitfenster-Ticket holen oder dieses gegen eine Reservierungsgebühr von 5 Euro online kaufen. Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren haben freien Eintritt und brauchen in Begleitung eines Erwachsenen kein separates Zeitfenster-Ticket.

HINWEIS: Die Zeitfenster-Karten für die beiden Sonderöffnungs-Abende sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. An den beiden Abenden des 12. und 13.1.2019 bleibt die Kassa geschlossen. Es ist an beiden Abenden nur die Bruegel-Ausstellung geöffnet. Alle anderen Sammlungen bleiben geschlossen.

https://shop.khm.at/tickets/bruegel

Alle Meisterwerke Pieter Bruegels d.Ä. aus der Sammlung des Kunsthistorischen Museums werden nach Ende der Ausstellung ab 31.1. wieder in Saal X der Gemäldegalerie zu sehen sein. Bereits ab 15.1. können BesucherInnen den „Turmbau zu Babel“ und die „Bauernhochzeit“ wieder in Kabinett 23 besuchen.

