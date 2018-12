NEOS Wien fordert mutigere Europapolitik und weltoffenes Wien

Thomas Weber: Vienna-First ist der falsche Weg – wir brauchen einen offenen Wiener Arbeitsmarkt!

Wien (OTS) - Christoph Wiederkehr zeigt sich in seiner Rede bei der heutigen Landtagssitzung zum Thema Europa enttäuscht über die schwarz-blaue Bilanz zur EU-Ratspräsidentschaft: „Das Vorhaben der Bundesregierung, in den Bereichen Sicherheit und Migration einige Schritte nach vorne zu machen, wurde keinesfalls erreicht. Es wäre die Aufgabe der EU-Ratspräsidentschaft gewesen, bei dem wichtigen Thema UN-Migrationspakt, einen Konsens zwischen den Staaten herzustellen und sie nicht stattdessen zu spalten und dann auch noch stolz darauf zu sein. Wir brauchen Kooperationen zwischen den Ländern und gemeinsame Spielregeln, denn nur so kann die EU gestärkt werden und Probleme lösen.“

Auch NEOS Wien Europasprecher Thomas Weber fordert eine mutigere und proaktivere Europapolitik und hält die Arbeitnehmer_innenfreizügigkeit für eine der größten europäischen Errungenschaften: „Die Arbeitnehmer_innenfreizügigkeit, als einer der Grundpfeiler der Europäischen Union, darf keinesfalls durch ein Vienna-First-Prinzip von Bürgermeister Ludwig gefährdet werden. Laut Eurobarometer-Umfrage befürworten auch 82% der Europäer_innen 2018 diese Freizügigkeit, 2017 lebten oder arbeiteten sogar 17 Millionen in einem anderen Mitgliedsstaat. Wir brauchen daher ein weltoffenes Wien, wo nicht zählt, woher man kommt, wo man lebt oder welches Parteibuch man hat. Um den Wirtschaftsstandort Wien zu stärken, müssen vielmehr Kenntnisse und Fähigkeiten für den beruflichen Erfolg ausschlaggebend sein. Deshalb bringen wir heute den Beschlussantrag für ein weltoffenes Wien und einen offenen Wiener Arbeitsmarkt ein -denn mit den Europäischen Grundwerten spielt man nicht!“

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 849 15 47

julia.kernbichler @ neos.eu