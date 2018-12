ORF III am Donnerstag: Neue ORF-III-Eigenproduktion „2018: Aufbrüche, Umbrüche, Tabubrüche“

Außerdem: Bundesratssitzung in „Politik live“, Jahresrückblick in der „Runde der ChefredakteurInnen“, dreimal „Farkas & Waldbrunn: Bilanz des Jahres“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information blickt am Donnerstag, dem 20. Dezember 2018, in seinen Informationsformaten auf ein spannendes Polit-Jahr zurück und präsentiert eine neue, eigenproduzierte „Im Brennpunkt“-Dokumentation sowie eine „Runde der ChefredakteurInnen“, die das auslaufende Jahr Revue passieren lässt.

Aktuelle Politik gibt es bereits ab 9.00 Uhr: ORF III überträgt die letzte Bundesratssitzung des Jahres live. Die Abgeordneten der Länderkammer diskutieren über mehrere Gesetzesbeschlüsse der Nationalratssitzungen der Vorwoche, u. a. geht es um die Kompetenzbereinigung in der Bundesverfassung, die Kassenreform und das Bundesgesetz für Kranken- und Kuranstalten.

Im Vorabend serviert Martina Hohenlohe in „Mein wunderbarer Kochsalon“ (18.45 Uhr) eine der beliebtesten Süßspeisen des Landes:

Buttrig-knusprigen Apfelstrudel. Konditorin Stefanie Kernstock zeigt, wie die berühmte Mehlspeise traditionsbewusst, aber auch zeitgemäß interpretiert werden kann.

„Im Brennpunkt“ blickt im Hauptabend in einer ORF-III-Produktion von Marlene Kaufmann, Anna Stahleder, Michael Weiß und Martin Wendel auf ein ereignisreiches politisches Jahr zurück: „2018: Aufbrüche, Umbrüche, Tabubrüche“ (20.15 Uhr) zeigt die Innenpolitik-Bilder des Jahres – vom Besuch Wladimir Putins bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl, über den Rücktritt auf Raten von Ex-Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) bis hin zur perfekten Inszenierung während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes. Was waren die politischen Highlights 2018? Was die großen Aufreger? Und wie geht es 2019 weiter? Das und vieles mehr zeigt die Doku, kommentiert und analysiert von den Journalistinnen Julia Ortner und Angelika Hager, von den Politikberatern Heidi Glück und Thomas Hofer, den Schauspielern Manuel Rubey und Gerald Votava, weiters von Motivforscherin Helene Karmasin sowie Rechtsanwalt und „Krone“-Kolumnist Tassilo Wallentin.

Mit der „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.20 Uhr) beschließt ORF III das Polit-Jahr und zieht gleichzeitig Bilanz des ersten Regierungsjahres von Türkis-Blau. Was ist gelungen, was gefloppt? Wer macht in dieser Regierung gute Figur, wer entpuppt sich als Fehlbesetzung? Welche Chancen hat die Opposition mit ihren neuen Parteichefinnen und Parteichefs? Zu Gast bei ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher sind diesmal Martina Salomon („Kurier“), Rainer Nowak („Die Presse“), Hubert Patterer („Kleine Zeitung“), Christian Nusser („Heute“), Christoph Kotanko („Oberösterreichische Nachrichten“, Leiter der Wien-Redaktion) und Meret Baumann (Österreich-Korrespondentin der „Neuen Zürcher Zeitung“).

Weitere Jahresrückblicke – allerdings kabarettistischer Natur – zeigt „ORF III Spezial“ ab 22.15 Uhr. Den Anfang macht „Farkas & Waldbrunn:

Bilanz des Jahres 1964“. Darin vermengen sich Silvesterimpressionen mit humoristischen Darbietungen, die heute auch einen zeitgeschichtlichen Wert haben. Danach folgen die „Bilanz des Jahres 1970“ (23.50 Uhr) und die „Bilanz des Jahres 1971“ (0.55 Uhr).

