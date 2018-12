„Seitenblicke für Licht ins Dunkel“ und Rückblicke auf das Gesellschaftsjahr

Wien (OTS) - Mit einer Spezialsendung zur „Seitenblicke Nighttour“ und Rückblicken auf das Gesellschaftsjahr 2018 lassen die ORF-„Seitenblicke“ das Jahr ausklingen. Am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember, meldet sich ORF-„Seitenblicke“-Chefin Ines Schwandner aus der Albertina und präsentiert in „Seitenblicke für Licht ins Dunkel“ um 12.30 Uhr in ORF 2 die Höhepunkte der Nighttour. Seit 22 Jahren stellen sich zahlreiche Society-Veranstaltungen in den Dienst der guten Sache. Wer heuer auf welchen Events seinen ganz persönlichen Beitrag geleistet hat, wird ebenso gezeigt wie die Projekte, die mit dem gesammelten Geld unterstützt werden. Die „Seitenblicke“-Redaktion besuchte ein durch Spendengelder des vergangenen Jahres ermöglichtes Projekt. Die Sendung bietet auch einen Ausblick auf die Exponate, die Ingrid Klingohr, die Organisatorin der „Nighttour“, für die große Spendengala im Februar organisieren konnte.

Die „Seitenblicke“-Rückblicke

Auch heuer lassen die ORF-„Seitenblicke“ kurz vor dem Jahreswechsel die Höhepunkte des Gesellschaftsjahres Revue passieren. Vom 26. bis 30. Dezember 2018 steht in jeder Ausgabe um 20.05 Uhr in ORF 2 ein bestimmtes Thema auf dem Programm – von den Menschen des Jahres bis zu den schönsten Festen 2018.

Die „Seitenblicke“-Rückblicke vom 26. bis 30. Dezember, 20.05 Uhr, ORF 2:

Mittwoch, 26. Dezember: Die Menschen des Gesellschaftsjahres 2018, Teil 1: Wer stand im Rampenlicht, über wen wurde gesprochen?

Donnerstag, 27. Dezember: Die Menschen des Gesellschaftsjahres 2018, Teil 2

Freitag, 28. Dezember: Die Abschiede – Eine Hommage an jene Stars und Publikumslieblinge, die im Jahr 2018 von uns gegangen sind.

Samstag, 29. Dezember: Die Feste des Jahres 2018, Teil 1: Ein Streifzug durch die schönsten und außergewöhnlichsten Feste des vergangenen Jahres.

Sonntag, 30. Dezember: Die Feste des Jahres 2018, Teil 2

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at