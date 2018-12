Peter Rapp, Elisabeth Gürtler, Nadine Wallner und Franz Brei am 20. Dezember zu Gast in „Stöckl.“

Um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 20. Dezember 2018, um 23.05 Uhr in ORF 2 Showmaster Peter Rapp, Unternehmerin Elisabeth Gürtler, Freeriderin Nadine Wallner sowie Franz Brei, Pfarrer und Schlagersänger, zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Es gab eine Zeit, da dachte ich, dass ich etwas Besonderes sei“, blickt Peter Rapp im Gespräch mit Barbara Stöckl selbstkritisch zurück. Warum der langjährige ORF-Moderator, dessen „Brieflos Show“ mit Ende des Jahres Fernsehgeschichte ist, damals auf einen Berg stieg und was er am Gipfel erkannte, erzählt er ebenso wie seine großen Pläne zum bevorstehenden 75. Geburtstag.

Auch Elisabeth Gürtler steht ein Abschied bevor. Die Unternehmerin verlässt nach elf Jahren die Spanische Hofreitschule, um sich auf ihr Fünf-Sterne-Hotel in Seefeld zu konzentrieren. Privat erfüllt sich die ehemalige Sacher-Chefin einen Kindheitstraum, indem sie auf einem Landsitz ihrer Familie einen Pferdehof errichten wird.

Nadine Wallner hat ihren Traum zum Beruf gemacht. Als professionelle Freeriderin stürzt sich die 29-jährige Vorarlbergerin auf Skiern steile Tiefschneehänge hinunter. Aber auch die Schattenseiten der risikoreichen Sportart hat die zweifache Weltmeisterin, die nun eine Ausbildung zur Bergführerin macht, schon kennengelernt.

Franz Brei ist seit dem „Grand Prix der Volksmusik 2009“ über die Landesgrenzen hinaus als „singender Pfarrer“ bekannt. Der Vorarlberger, der als Kreisdechant im Burgenland tätig ist, brachte nun ein Weihnachtsalbum heraus. Am Ende des ORF-Nighttalks wird er gemeinsam mit dem früheren Sängerknaben Peter Rapp den 200 Jahre alten Klassiker „Stille Nacht, heilige Nacht“ anstimmen.

Der ORF widmet dem wohl bekanntesten Weihnachtslied der Welt einen umfangreichen TV-Schwerpunkt mit Dokus, Reportagen und musikalischen Weihnachtshighlights (Details unter http://presse.ORF.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at