„Gospel & More“ am Samstag im Bezirksmuseum 23

Wien (OTS/RK) - „Gospel & More – das ist Gospel, Soul, Funk und Gänsehaut“, erzählt der Ensemble-Leiter, Georg Weilguny. Am Samstag, 22. Dezember, tritt das bekannte Vokal-Quartett im Festsaal im Liesinger Bezirksmuseum (23., Canavesegasse 24) auf. Die stimmgewaltige Gesangsformation „Gospel & More“ hat sich durch Konzerte auf Bühnen in ganz Europa, Auftritte bei privaten Festen, Radio- plus TV-Engagements, CD-Produktionen und sonstige melodiöse Aktivitäten einen ausgezeichneten Ruf erworben. Beginn: 19.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Das ehrenamtliche Museumsteam erbittet Spenden. Reservierung von Zählkarten: Telefon 0676/503 56 15. Das Publikum wird in das teils berührende, teils beschwingte Programm einbezogen. Die Devise ist „Mitsingen und Mitklatschen absolut erwünscht!“.

Althergebrachte Gospel- und Spiritual-Stücke, internationale Weihnachtslieder, Balladen und Eigenkompositionen tragen die bestens ausgebildeten Sänger Karin Bachner, Sissy Handler, Monika Hochholzer und Georg Weilguny voller Temperament vor. Geläufige Lieder wie „Oh Happy Day“, „Hallelujah“ und „Put A Little Love In Your Heart“ bringt diese Gruppe in reizvollen neuen Arrangements zu Gehör. Titel wie „Shackles“, „Glorious“ und „God Is Good“ stammen von der jüngsten CD. Der als Musik-Kenner geschätzte Museumsleiter, Maximilian Stony, begrüßt die Zuhörerschaft und spricht einführende Worte. Nähere Auskünfte: Telefon 869 88 96, E-Mail bm1230 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Vokal-Ensemble „Gospel & More“:

www.gospelandmore.at/

Bezirksmuseum Liesing:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 23. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

