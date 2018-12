Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 21.12.: Interview mit Innsbrucker Bischof Hermann Glettler über Ethik und Ökonomie

Wien (OTS) - „Wirtschaft im Dienst des Menschen“ ist Thema des Interviews, das Volker Obermayr mit dem Innsbrucker Bischof Hermann Glettler führt – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 21. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit gut einem Jahr leitet Hermann Glettler (53) die Diözese Innsbruck. Der gebürtige Steirer sieht seine Rolle als katholischer Bischof nahe am Menschen und dessen Lebensrealität im 21. Jahrhundert. Er scheut sich nicht, sich in grundsätzliche, gesellschaftspolitische Debatten einzumischen. Glettler vertritt eine klare Position, wenn es um wirtschaftliche sowie soziale Entwicklung und Balance geht. Volker Obermayr war für „Saldo“ beim Innsbrucker Bischof und hat mit Hermann Glettler über die Kommerzialisierung des Weihnachtsfests ebenso gesprochen wie über das Miteinander von Arbeitgebern und Beschäftigten, über die Pflicht zur Nachhaltigkeit und über die moralischen Herausforderungen im Zuge der wettbewerbsintensiven Globalisierung.

