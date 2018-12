Weihnachtsgeschäft 2018: KMU Forschung bestätigt mit Umsatzprognose von -0,5 Prozent Vorhersage von Handelsverband und WIFO

1,64 Mrd. Euro Brutto-Mehrumsatz im Dezember. Online wächst um +5 Prozent. Spielwaren und Lebensmittel profitieren am stärksten.

Wien (OTS) - Die Bundessparte Handel der WKÖ und die KMU Forschung Austria haben in ihrer heutigen Pressekonferenz zum Weihnachtsgeschäft die verhaltenen Umsatzprognosen von WIFO und Handelsverband (siehe HIER) bestätigt. In Summe werden Weihnachtsumsätze im österreichischen Einzelhandel in Höhe von 1,64 Mrd. Euro brutto und damit ein Minus von 10 Mio. Euro (-0,5 Prozent) im Vergleich zu 2017 erwartet.

"Die Jahresprognose 2018 des Handelsverbandes für den heimischen Einzelhandel von rund 75,6 Mrd. Euro brutto bestätigt sich. Das Wetter der nächsten 6 Tage bis Weihnachten wird entscheidend sein. Wir hoffen, das Tauwetter mit Temperaturen von bis zu 15 Grad wird die Konsumlaune des Christkindes heuer nicht trüben", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

"Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2018 sind Spielzeug, Kosmetik, Bücher und Bekleidung. Der Trend zu Gutscheinen setzt sich ebenso fort wie die Beliebtheit von Reisen und Wellness", erklärt Will. Letztere sind Ausgaben, die nicht zum klassischen Einzelhandel zählen.

Jedes 7. Weihnachtsgeschenk wird online gekauft

Auch im Weihnachtsgeschäft nimmt die Bedeutung des eCommerce weiterhin zu. Bereits jeder siebente Euro für Geschenke fließt ins Internet zu in- und ausländischen Webshops. Mit einem Bruttoumsatz von 112 Mio. Euro verzeichnet der österreichische Internet-Einzelhandel ein Wachstum von +5%. Darüber hinaus fließen aber bereits rund 130 Mio. Euro ins Ausland ab, wovon insbesondere Amazon profitiert.

"Dieser wachsende Abfluss der Online-Umsätze ins Ausland und v.a. die dramatische Marktkonzentration im eCommerce macht uns Sorgen. Umso wichtiger ist eine faire Besteuerung der großen Digitalkonzerne und Plattformen aus Drittstaaten", appelliert Will an die politischen Entscheidungsträger.

