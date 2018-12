Neues Hernstein Strategieprogramm in Kooperation mit dem Zukunftsinstitut

Start von „Strategy meets Future – Zukunft gestalten“ im Mai 2019

Wien (OTS) - Im Mai 2019 startet das neue Programm „Strategy meets Future“ des Hernstein Institut für Management und Leadership in Kooperation mit dem Zukunftsinstitut. Das 3-modulige Strategieprogramm verbindet den systemischen Blick von Hernstein auf Individuum, Team und Organisation mit dem systemischen Blick des Zukunftsinstituts auf Wirtschaft und Gesellschaft. Es unterstützt Führungskräfte, die sich mutig auf die persönliche Weiterentwicklung und jene des Unternehmens einlassen und eine passende Kultur für die Lösung von Zukunftsfragen schaffen.

„Für Führungskräfte ist es heute wichtiger denn je, sich mit der Zukunftsfrage auseinander zu setzen. Wo steht mein Unternehmen und wo möchten wir hin? Es ist essenziell bestehende Bilder zur Kernaufgabe der Organisation zu hinterfragen und daraus wichtige Anhaltspunkte für die Zukunft abzuleiten. Im Rahmen von ‚Strategy meets Future‘ lernen Führungskräfte zu fokussieren – mit Herz und Hirn. So entwickeln sie Ideen, die die Strategiearbeit lebendig halten“, sagt Mag. (FH) Michaela Kreitmayer, Leiterin Hernstein Institut für Management und Leadership zum neuen Strategie­programm.

Die Leadership-Expertise von Hernstein gepaart mit der Future-Room-Methode von Harry Gatterer und dem Zukunftsinstitut ist eine Win-Win-Situation für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Harry Gatterer, Geschäftsführer des Zukunftsinstituts, fügt hinzu: "Die Methode ist eine Anleitung für Unternehmen, um Orientierung zu erlangen, Trends zu erkennen und Sicherheit im Umgang mit Zukunftsfragen zu gewinnen. Sie kombiniert Trend- und Zukunftsforschung mit systemischer Analyse und Beobachtung. Im Programm wird an der eigenen Zukunftsfrage gearbeitet - klar strukturiert, anhand konkreter Beispiele und mit praktischen Übungen."

Hernstein und das Zukunftsinstitut sind davon überzeugt, dass eine Auseinandersetzung mit den Veränderungen unserer Zeit, neue Denkweisen erfordert, bevor man sich auf die Umsetzungsebene begeben kann. "Diesen ‘Mind-Shift’ ermöglicht das Strategieprogramm", betont Mag. (FH) Michaela Kreitmayer vom Hernstein Institut. Das Programm richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider aus dem Top-Management und mittleren Management mit eigener strategischer Verantwortung.

Inhaltlicher Aufbau

Die 3 Module finden zwischen Mai und November 2019 statt (Details siehe Factbox weiter unten). Im Modul 1 öffnen die Teilnehmenden ihr Denken für die Zukunftsperspektiven ihres Unternehmens und setzen sich mit wirksamer und innovativer Zukunfts- und Strategiearbeit auseinander. Wie gelingt es die Zukunft in die Gegenwart zu holen? Im Modul 2 steht der Future Room des Zukunftsinstituts am Programm. Im Rahmen eines firmeninternen Workshops entdecken die teilnehmenden Führungskräfte und ihre Teams die Zukunftspotenziale ihres Unternehmens. Welche Handlungskonsequenzen können aus der Zukunftsfrage abgeleitet werden? Im abschließenden 3. Modul erarbeiten sich die Führungskräfte das Handwerkszeug, um die Strategie erfolgreich in der eigenen Organisation umzusetzen.

Factbox

_Modul 1: Die Inspiration – Neue Wege auffinden | 22. – 24. Mai 2019

_Modul 2: Der Zukunftsraum – Zukunft greifbar machen | firmeninterner Workshop in Kooperation mit dem Zukunftsinstitut, Termin nach Vereinbarung zwischen Juni und November 2019

_Modul 3: Das Handwerkszeug – Strategie erfolgreich umsetzen | 27. – 29. November 2019

Insgesamt erstreckt sich das Programm über 6 Weiterbildungstage in 2 Modulen und 1 Tag firmeninterner Workshop. Der Preis für das Strategieprogramm liegt bei 8.900 Euro exkl. USt. Hinzu kommen ca. 730 Euro inkl. USt für den Aufenthalt und die Reisekosten für 2 Consultants des Zukunftsinstituts für den firmeninternen Workshop.

Der Veranstaltungsort ist das Seminarhotel Schloss Hernstein, Berndorfer Straße 32, 2560 Hernstein.

Weitere Informationen unter www.hernstein.at/strategy-meets-future

Rückfragen & Kontakt:

Hernstein Institut für Management und Leadership, Mag. Isabelle Maurer, MSc

t +43/1/514 50-5617, isabelle.maurer @ hernstein.at