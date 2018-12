Keine Schnäppchen für Last-Minute-Christbaumkäufer

Heimische Bäume punkten mit Qualität und Frische gegenüber Konkurrenz aus Großhandel

Wien (OTS) - Die heimischen Christbaumbauern dürfen sich auch heuer wieder über gute Geschäfte freuen. Sie mussten in den letzten Tagen sogar weitere Christbäume aus ihren Kulturen holen, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Die Bauern punkten gegenüber der ausländischen Konkurrenz mit bedingungsloser Qualität, kurzen Transportwegen und Frische.

50% aller Wiener Weihnachtsbäume und über 40% aller niederösterreichischen Christbäume wurden vor dem 3. Adventwochenende bereits gekauft. Am Wochenende ging es nochmals heiß her und viele Weihnachtsbäume wurden nach Hause transportiert.

Bauern setzen sich gegenüber Konkurrenz aus Großhandel durch

Jetzt ist für die heimischen Christbaumbauern der offizielle Endspurt angesagt. Nur noch wenige Tage bis zum Fest. Und auch heuer werden wieder 73% der österreichischen Haushalte auf einen Naturbaum setzen. Fast 90% davon kommen von heimischen Bauern. "Unsere Bäume sind wieder stark gefragt. Den Konsumenten wird es immer wichtiger, einen heimischen Baum zu kaufen. Neben der kompromisslos hohen Qualität und Frische unserer Bäume ist die persönliche Beratung durch uns Bauern der größte Bonus, den die Konsumenten auch zu schätzen wissen", meint Franz Raith, Obmann der NÖ Christbaumbauern, und freut sich, dass sich seine Kollegen mit ihrer Ware bereits seit Jahren gegenüber der ausländischen "Baum-Konkurrenz" durch die Großmärkte behaupten können.

Schnäppchenjagd ist sinnlos

Dabei ist noch nicht einmal aller Tage Abend. Denn vor allem in den Städten werden selbst am 23. Dezember noch viele Bäume verkauft. "Grundsätzlich gibt's Christbäume auch noch am Heiligen Abend zu kaufen", erklärt Raith. Stände im Stadtgebiet dürfen bis zum späten Nachmittag geöffnet haben. Ob sie es tatsächlich tun, ist eine individuelle Entscheidung. Der Ab-Hof-Verkauf läuft meist bis Mittag. Doch Raith warnt davor, mit falschen Preiserwartungen spät einkaufen zu gehen: "Preisnachlässe wird es meist nicht geben. Wir Bauern wissen, was unsere Arbeit wert ist und wollen unsere Kunden nicht zu Last-Minute-Käufen animieren."

Hintergrundinfos rund um den Weihnachtsbaum

Der Lieblingsbaum ist eine 1,60 Meter große Nordmanntanne, für die Konsumenten im Schnitt 30 Euro ausgeben. Christbaumpreise hängen vom Alter des Baumes, seiner Qualität und dem Verkaufsort ab. Die Durchschnittspreise für Bäume aus heimischer Produktion liegen pro Laufmeter bei Tannen zwischen 10 und 35 Euro, bei Fichten zwischen 4 und 8 Euro und bei Blaufichten bei 7 bis 14 Euro.

Zahlen zu Christbäumen aus Österreich

73% der österreichischen Haushalte stellen einen Natur-Christbaum auf, knapp 90% der Bäume sind aus heimischer Produktion (2,5 Mio. Stück). 1,1 Mio. Bäume stammen aus Niederösterreich und bedeuten eine Wertschöpfung von 22 Mio. Euro für die Region. Eine durchschnittliche Christbaumkultur in NÖ ist 1 ha groß. (Schluss)

