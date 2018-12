Spendenaktion für Wiener Hilfswerk bei VBW-Weihnachtskonzert

VBW unterstützen bedürftige Familien und Kinder

Wien (OTS/RK) - Vergangenen Montag, den 17.12.2018, fand im Ronacher der Vereinigten Bühnen Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, das große VBW-Weihnachtskonzert „Es Wird Scho Glei Dumpa“ statt. Im Rahmen des neuen Konzertformats der VBW sorgten die Stars des Erfolgsmusicals „I Am From Austria“ wie u.a. Elisabeth Engstler, Oliver Arno, Carin Filipcic, Andreas Steppan, Martin Berger, Cornelia Mooswalder, Martin Bermoser, Matthias Trattner und Viktoria Schubert mit österreichischen Weihnachtsliedern und -geschichten beim Publikum für vorweihnachtliche Stimmung.

„VBW hilft“: Weihnachtsbäume und Spenden für den guten Zweck

Der Abend stand aber nicht nur ganz im Zeichen von Weihnachten, sondern auch für einen guten Zweck: Der Verein „VBW hilft Menschen in Notsituationen“ stellte die für das Konzert angeschafften siebzig Weihnachtsbäume im Anschluss dem Wiener Hilfswerk, einem langjährigen Partner des VBW-Hauptsponsors Wiener Städtische, zur Verfügung, um diese im Sozialmarkt an bedürftige Familien weiterzugeben. Außerdem wurde im Zuge der Veranstaltung mittels Spendenboxen gesammelt. Die Spenden von rund EUR 2.600, die an diesem Abend im Ronacher lukriert werden konnten, gehen direkt in die Unterstützung der Lernclubs der Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks für Volks- und Hauptschüler/innen.

VBW-Geschäftsführer Dr. Franz Patay: „Gerade zu Weihnachten möchten die VBW Menschen in Not unterstützen und die Tradition des Spendens der Vorjahre weiterführen. Durch den stetigen Einsatz unserer Künstlerinnen und Künstler können wir so Projekte fördern, die sozial Schwächeren helfen. Danke an alle Beteiligten, die dies immer wieder möglich machen.“

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Soziales Engagement ist uns sehr wichtig. Unser Verein ‚VBW hilft Menschen in Notsituationen‘ möchte Menschen helfen, die auf finanzielle und materielle Unterstützung angewiesen sind bzw. Institutionen fördern, die sich für sozial schwächer gestellte Personen einsetzen. Gemeinsam mit unseren Künstlerinnen und Künstlern engagieren wir uns seit Jahren durch verschiedenste Benefiz-Konzerte oder Sammelaktionen für gemeinnützige Projekte und wollen mit den eingenommenen Spenden als Unternehmen einen gesellschaftlichen Beitrag leisten.“

VBW hilft Menschen in Notsituationen

Die Vereinigten Bühnen Wien und ihre MitarbeiterInnen und KünstlerInnen unterstützen seit Jahren Initiativen zur Hilfe von Menschen in Notsituationen, organisieren Spendensammlungen und Benefizveranstaltungen für gemeinnützige Organisationen. Die VBW versuchen zu unterstützen und Kräfte zu bündeln, um gemeinsam mehr zu erreichen.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für SeniorInnen, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige MitarbeiterInnen beschäftigt.

