Lebensgefährliche Verletzungen nach Verkehrsunfall

Wien (OTS) - Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 13.00 Uhr

Adresse: 15., Neubaugürtel

Am Neubaugürtel ist es am 18. Dezember 2018 um 13.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 28-jähriger Mann wollte die Fahrbahn überqueren und wurde vom Fahrzeug eines 26-Jährigen (türkischer Staatsangehöriger), trotz Notbremsung erfasst. Das Opfer wurde zu Boden geschleudert, lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

