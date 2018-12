Mozarthaus Vienna: Gewinnerin des Kreativwettbewerbs für Kinder steht fest

Wien (OTS/RK) - Seit dem Jahr 2012 findet im Mozarthaus Vienna, einem Museum der Wien Holding, jährlich der Kreativwettbewerb für Kinder statt. Inzwischen haben insgesamt rund 1.700 Kinder daran teilgenommen. Die diesjährige Gewinnerin ist die elfjährige Marina aus Wien. Ihr Bild wird nun als Weihnachtskarte um die ganze Welt geschickt.

Kreative Kunstwerke zum Thema „Mozart auf Reisen“

Auch im 6. Jahr seines Bestehens war der Kreativwettbewerb für Kinder äußerst erfolgreich. Das diesjährige Thema „Mozart auf Reisen“ wurde von den teilnehmenden Kindern auf künstlerisch vielfältige Art und Weise umgesetzt. Zahlreiche Bilder und Bastelarbeiten rund um die Fragen „Was hat Mozart in seinen Koffer gepackt?“, „Wie ist er gereist?“ und „Was hat er auf seinen Reisen gesehen und erlebt?“ wurden eingereicht. Die glückliche Gewinnerin in diesem Jahr ist Marina (11 Jahre) von der WMS Kölblgasse 23 in 1030 Wien. Ihr Bild wurde von einer Jury bestehend aus Swea Hieltscher, der Leiterin der MA13 - Musikschule Wien, dem Künstler Peter Baldinger und Gerhard Vitek, dem Direktor des Mozarthaus Vienna, als Bild für die diesjährige Weihnachtskarte ausgewählt und wird nun um die ganze Welt verschickt.

Tolle Preise für die jungen Talente

Auch viele andere junge KünstlerInnen durften sich freuen, denn es gab noch mehr Preise zu vergeben, wie zum Beispiel die Teilnahme an spannenden Mozart-Workshops oder Packages mit verschiedenen Mozart-Artikeln. Die Preise wurden am Dienstag, den 18. Dezember 2018, im Rahmen einer Preisverleihung im Bösendorfer-Saal des Mozarthaus Vienna an die kleinen KünstlerInnen übergeben.

