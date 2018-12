Mutmaßliche Dealer im Alter von 28- und 16-Jahren durch EGS festgenommen

Wien (OTS) - Datum: November bis Dezember 2018

Uhrzeit: --

Adresse: Stadtgebiet Wien

Polizisten der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) wurden im Rahmen von Ermittlungen im Suchtmittelmilieu auf einen 28-jährigen, afghanischen Staatsangehörigen aufmerksam, der bereits mehrfach eine größere Zahl an Ecstasy-Tabletten im Wiener Stadtgebiet verkauft haben soll. Gemeinsam mit seiner 16-jährigen Komplizin (österreichische Staatsbürgerin) versuchten sie einem verdeckten Ermittler der EGS, knappe 500 Ecstasy-Tabletten zu verkaufen, woraufhin die beiden festgenommen wurden. Im Zuge der weiteren Amtshandlung konnten 9.180 Euro Bargeld, 675 Gramm Marihuana, 1.079 Ecstasy-Tabletten und geringe Mengen an Kokain sichergestellt werden. Eine weitere Komplizin der beiden Tatverdächtigen, eine 15-jährige Schülerin, die sich ebenfalls gelegentlich am Verkauf beteiligte, wurde angezeigt. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Suchtmittel beträgt rund 14.000 Euro. Die Beschuldigten zeigten sich teilgeständig.

