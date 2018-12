Wiener Stadtgärten Laden zum 97. Blumenball ins Wiener Rathaus

Farbenfrohes Blumenmeer als Highlight der Wiener Ball-Saison am 18. Jänner 2019. Weihnachtliche Geschenk-Idee: Exklusives Blumendinner

Wien (OTS) - Der Blumenball ist der am schönsten geschmückte Ball der Saison – denn die Wiener Stadtgärten sorgen bei „ihrem“ Ball natürlich für ein ganz besonders farbenfrohes Blumenmeer aus 100.000 Blüten. Unter dem diesjährigen Motto „Sonnentanz“ geht der Ball am Freitag, den 18. Jänner 2019 bereits zum 97. Mal über die Bühne: „Die Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner stellen ihre Kreativität und ihr Können wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis und sorgen so für eine unvergleichliche, florale Pracht und machen den 97. Blumenball zu einem unvergesslichen Ereignis“, freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima auf das Ball-Highlight 2019.

Die Leitfarben der Blüten sind diesmal Hellgelb, Sonnengelb, Weiß, Creme und Hellblau. Vor allem werden Orchideen in verschiedenen Farben sowie Gerbera, Tulpen, Rosen, Nelken und Lilien zur Dekoration verwendet. Karten für den schönsten Ball der Saison sind auch ein heißer Tipp für alle die schon auf der Suche nach einem tollen Weihnachtsgeschenk sind!

Jetzt Karten sichern!

Karten für den Blumenball sind in der Stadtgartendirektion, 1030 Wien, Johannesgasse 35 (U4 Stadtpark) erhältlich: Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und Donnerstag von 10 bis 17.30 Uhr. Achtung: von 24.12.2018 bis 7.1.2019 ist das Kartenbüro geschlossen. Unter www.wiens-gartenverein.com können Karten jederzeit online gekauft werden. Kartenreservierungen werden auch gerne telefonisch unter +43 (1) 4000-42048 oder per E-Mail an ball @ ma42.wien.gv.at entgegen genommen.

Karten (ohne Sitzplatz) und Gutscheine für das Blumendinner können auch bei der Weihnachtsausstellung, in den Blumengärten Hirschstetten, 22., Quadenstraße 15, im Veranstaltungsglashaus, erworben werden. Wann: Donnerstag den 22. November bis Sonntag den 23. Dezember 2018, jeweils von 10 bis 20 Uhr. Blumenballkarten können in der Stadtgartendirektion und in den Blumengärten Hirschstetten bar, mit Visa, Mastercard, V-PAY, und Maestro bezahlt werden.

TOP-GESCHENKIDEE: Blumendinner und Ballkarte

Eine schöne Geschenkidee: Blumendinner-Gutscheine in eleganter Geschenkverpackung! Das exklusive Blumendinner wird im Wiener Rathauskeller, nur wenige Gehminuten vom Ballsaal entfernt, serviert. Im gediegenen Ambiente des Wiener Rathauskellers werden vor dem Ball vier Menüs angeboten:

Blumen-Menü 1: 50 Euro pro Person exklusive Ballkarte

Gerollte Zander-Terrine auf feinem Linsensalat mit Kurkumarahm und gelben Margeriten

Geschmorter Kalbsrücken im Speckmantel mit Kartoffel-Soufflé umrandet mit feiner Safran Sauce

Amarena-Panna-cotta auf Mango-Spiegel

Sekt mit Holunderblüte/Weinbegleitung/Mineralwasser

Blumen-Menü 2: 30 Euro pro Person exklusive Ballkarte

Kräftige Rindsuppe mit Frittaten und frischen Schnittlauch

Geschmorter Kalbsrücken im Speckmantel mit Kartoffel-Soufflé umrandet mit feiner Safran-Sauce

Mousse au Chocolat auf Beerenspiegel mit gelben Margeriten

Blumen-Menü 3: 50 Euro pro Person exklusive Ballkarte

- vegetarisch, vegan, laktose- und glutenfrei

Klare Gemüsebouillon mit Gemüsestreifen

Polenta-Wurzelgemüse-Kuchen auf tomatisiertem Zucchinigemüse

Exotischer Früchteteller

Sekt mit Holunderblüte/Weinbegleitung/Mineralwasser

Blumen-Menü 4: 30 Euro pro Person exklusive Ballkarte

- vegetarisch, vegan, laktose- und glutenfrei

Klare Gemüsebouillon mit Gemüsestreifen

Polenta-Wurzelgemüse-Kuchen auf tomatisiertem Zucchinigemüse

Exotischer Früchteteller

Veranstaltungsdetails

Wann: Freitag, der 18. Jänner 2019

Einlass ab 20 Uhr, Eröffnung um 21 Uhr

Wo: Festsäle des Wiener Rathauses, Eingang Lichtenfelsgasse

Kartenpreise bei Abholung

Inklusive Platzreservierung: 95 bis 110 Euro

Ohne Platzreservierung: 60 Euro

StudentInnen, Lehrlinge, Zivil-/Präsenzdiener: 40 Euro

